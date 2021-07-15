Sıcak havalarda varisi olanlar nelere dikkat etmeli?

Eğer bacaklarınızda varisleriniz varsa, yılın her mevsiminde bileklerinizde şişlik ve konfor bozukluğu canınızı sıkabilir. Ama yakınmaların en fazla arttığı dönem yaz aylarıdır. Şort veya mayo giydiğinizde bacaklarınızın nasıl görüneceği endişesinin yanında, varis oluşumunun altında yatan damar hastalığının daha da ilerleyeceğini unutmayın.

Varis sorunu yaşayan kişilerin sıcak havalarda şikayetlerinin artabileceğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof Dr Semih Barlas, yeni teknoloji tedavi yöntemleri ile çok kısa sürede, anestezi almadan ve bacakta hasar yaratmadan bu sorunu giderebildiklerini dile getirdi. Barlas, varis problemi olanların yaz aylarında yaşayabileceği sıkıntıları azaltmak için önerilerde bulundu.

Sıcak hava varisleri niye kötüleştirir ?

Bacaklardaki venlerin (toplardamar) içinde, kirli kanın aşağıdan kalbe doğru ilerlemesini sağlayan kapakçıklar bulunur. Sıcak hava bu venleri genişletir. Venlerin genişlemesi, kapakçıklar üzerindeki basıncı arttırır ve onları zayıflatır. Güçlerini yitiren kapaklar görevlerini doğru biçimde yerine getiremezler. Kanı kalp ve akciğerlere doğru ilerletmek yerine, bir kısmının geri kaçışına (‘venöz yetmezlik’) engel olamazlar.Kan venlerin belli bölgelerinde göllenmeler yapmaya başlar. Bu da bacaklarda istenmeyen varislerin sayısının artmasına, renklerinin koyulaşmasına ve çaplarının artmasına yol açar.

Varisleriniz için neler yapabilirsiniz ?

1) Sakının: Güneş ışınlarının ve sıcağın yoğun olduğu saatlerde eğer dışarı çıkacaksanız, bacaklarınızda varis bulunan bölgeleri koruyacak giysileri tercih edin veya yüksek faktörlü kremlerle koruma sağlayın.

2) Serin kalın: Dışarıda olduğunuz zamanlarda, olabildiğince gölge alanları veya klimalı yerleri tercih edin. Yüzme şansınız varsa, bunun hem varisleriniz hem de kan dolaşımınız açısından size iyi geleceğini unutmayın. Akşamları yatmadan ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.

3) Spor ayakkabı kullanın:Baldır kaslarının iyi çalışması, bacaklardaki kirli kanın temizlenmek üzere akciğerlere doğru taşınmasını sağlar. Yüksek topuklu ayakkabılar ise, bu kasları hareketsiz kılar. Olabildiğince düz, ortopedik, mümkünse spor ayakkabılar giymeye çalışın. Yüksek topukluları ise özel günlere ayırın.

4) Sıvı alın:Gün içinde çok fazla su veya sıvı tüketerek hem vücudunuzu daha serin tutacak hem de dolaşımınıza katkıda bulunacaksınız. Unutmayın ki, yetersiz sıvı alımı, kanınızı koyulaştıracak ve bacaklarınızda pıhtı oluşma tehlikesini artıracaktır.

5) Sarkıtmaktan kaçının: Hareketsiz olduğunuz dönemlerde bacaklarınızı yükseğe kaldırmaya, en azından uzatmaya çalışın. Gece yattığınızda, ayağınızın altına bir yastık koyun.

6) Sağlıklı çoraplar giyin: Yaz döneminde çorap giymeyi çoğu insan sevmez. Ama eğer bacaklarınızda varisleriniz varsa, basınçlı çorapların size büyük yarar sağlayacağını unutmayın. Günümüzün basınçlı çorapları, eskilerin ‘anneanne çorabı’ diye tanımladıkları varis çoraplarından çok farklıdır. Çok farklı renk ve desenlerde bulabilmek olasıdır. Bacağın havalanmasını engellemezler. Ayak bileği düzeyindeki daha fazla basıncın, yukarı doğru çıktıkça azalacak biçimde üretilmeleri sayesinde ‘kademeli basınç’ özelliği taşımaktadırlar. Bu da bacağımıza, aşağıdan yukarıya doğru bir masaj etkisi yaratmaktadır. Giydiğiniz kıyafete göre,dizaltı, kasığa kadar veya külotlu olanları seçebilirsiniz.

7) Sağlıklı beslenin:Tuz tüketimini azaltmanız ve fazla kilolarınızdan kurtulmanız, bacaklarınızdaki şişliklerin daha az olmasını ve bacaklarınızın üzerine binen ağırlığın hafiflemesini sağlayacaktır.

8) Suni bronzlaştırıcı kullanın:Eğer varis tedavisi görmediniz veya varislerinizden kurtulmadıysanız, güneş altında yanmaya çalışmayın. Bronz bir bacağa sahip olayım derken, sorununuzu kötüleştireceğinizi unutmayın. Mutlaka renklenmiş bir bacakla dolaşmak istiyorsanız, bu işi kozmetik/suni bronzlaştırıcılarla sağlayın.