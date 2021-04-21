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Sıcak çatışma! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21 Nisan 2021 Çarşamba - 9:58 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 10:00

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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