Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
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- Sıcak çatışma! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Sıcak çatışma! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2020 Pazar - 12:42 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 12:56