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Siberay programı hayata geçirildi

21 Ağustos 2020 Cuma - 19:03 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 19:03

İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet ve teknoloji  bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları  bilgilendirmek için Siberay programının hayata geçirildiğini bildirdi.  EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile  toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili  şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar,  çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet  ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı  belirtildi.  Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın  sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
 
  

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Siberay internet teknoloji
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