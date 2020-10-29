Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı? Siber Zeka Bilgi Yarışması ödülleri nedir? Yarışmaya katılım linki…

Ekim ayı boyunca devam eden Siber Zeka Bilgi Yarışması sınavına ilkokul ve ortaokul grupları katılmıştı. 28-31 Ekim tarihleri arasında da lise grubu için Siber Zeka Bilgi Yarışması yapılacak. Sibet Zeka Bilgi yarışmasına katılan ilkokul ve ortaokul grupları sonuçların ne zaman açıklanacağını mertak ederken, lise grubu öğrencilerin katılım koşulları ile ilgili detayları merak ediliyor. Peki, Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? Siber Zeka Bilgi Yarışması’na nasıl katılım sağlanır? Siber Zeka Bilgi Yarışması katılım linki ile sonuçlar hakkında merak edilenler…

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları yarışamaya 20 23 Ekim’de katılım sağlayan ilkokul ile 24-27 Ekim tarihleri arasında katılım sağlayan ortaokul grubu tarafından merak ediliyor. 28-31 Ekim’de katılım sağlayacak lise grupları ise Siber Zeka Bilgi Yarışması'na nasıl katılım sağlanacağını araştırıyor. Lise grubu için de dün itibari ile başlayan yarışma 31 Ekim'e kadar sürecek. Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ve katılım linki hakkında merak edilenler…

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları, Değerlendirme sonunda kazanan öğrenciler, okul ve sınıf bilgileri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisisosyal medya hesaplarından duyurulacak.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI LİSE GRUBU KATILIMI LİNKİ!

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI NEDİR, ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenlenmektedir.

Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.

siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunmaktadır. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 20 Ekim Salı günü ilkokul kademesi ile başlandı. Ay sonuna kadar devam edecek olan yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim tarihleri arasında aşağıda verilen adreslerden giriş yaparak katılabilirler.