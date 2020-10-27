Siber Zeka Bilgi Yarışması Lise grubu ne zaman? İşte Siber Zeka Bilgi Yarışması katılım linkleri ve soru örnekleri!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması öğrencilerin siber güvenlik konusundaki bilgilerini ölçen 10 soruluk tetten oluşuyor. Peki, Siber Zeka Bilgi Yarışması Lise grubu ne zaman? İşte Siber Zeka Bilgi Yarışması tarihleri...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenliyor. Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Peki, Siber Zeka Bilgi Yarışması Lise grubu ne zaman? Siber Zeka Bilgi Yarışması Lise giriş nasıl yapılır? İşte Siber Zeka Bilgi Yarışması katılım linkleri ve soru örnekleri!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zeka Bilgi Yarışması düzenliyor.

#SiberZekaBilgiYarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunuyor. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Değerlendirme sonunda kazanan öğrenciler, okul ve sınıf bilgileri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI LİSE VE ORTAOKUL GRUBU GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 20 Ekim Salı günü ilkokul kademesi ile başlandı. Ay sonuna kadar devam edecek olan yarışmaya ilkokul öğrencileri ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim tarihleri arasında aşağıda verilen adreslerden giriş yaparak katılabilecekler.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SORU ÖRNEKLERİ

Bilgi yarışmasına katılan adaylar internette sıklıkla bilgi yarışmasında sorulan soruları araştırıyor. Google'da aranan Siber Zekâ Bilgi Yarışması sorularından bazıları ise şu şekilde:

- Siber güvenlikte en zayıf halka nedir?

- Bir yazılımın kullanım hakkını belirli bir süre veya süresiz olarak ücret karşılığı satın alarak kullanmaya ne ad verilir?

- Öğrenen, düşünebilen ve kendi kendini geliştiren sistemlere ne ad verilir?

- Bir internet sitesinde gördüğümüz zararlı ve rahatsız edici içerikleri aşağıdaki web adreslerinden hangisine bildirmeliyiz?

- Aşağıdakilerden hangisi dijital ayak izinizi azaltmak için en etkili yöntemdir?

- Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan korunmak için etkili bir yöntem değildir?

- Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcısı değildir?

- Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya mesleklerinden biri değildir?

- Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerine girişlerde kullanıcı adı ve parolanın kullanılmasının ana nedenidir?