Siber güvenlik için yapay zeka Türkiye’de üretilecek

Geliştirdiği siber savunma yazılımları Türkiye’de ve dünyada, farklı sektörlerdeki kurumlarda kullanılan Keepnet Labs, İzmir Bakırçay Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında Veri Analitiği ve Mekansal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (VAM) bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak, siber güvenlik odaklı yapay zeka çalışmaları yapacak. İş birliği, geleceğin iki önemli teknoloji başlığı olan siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında insan gücü yetişmesine de katkı sağlayacak.

İngiltere’de kurulan ve tamamı Türk AR-GE ekiplerinin ürünü siber güvenlik yazılımları geliştiren Keepnet Labs, İzmir Bakırçay Üniversitesi ile yapay zeka konusunda önemli bir iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı.

İş birliği kapsamında, üniversite bünyesindeki Veri Analitiği ve Mekansal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (VAM) ile ortak çalışma grupları oluşturulması ve siber güvenlik odaklı yapay zeka çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

Ortaya çıkan ürün, İngiltere, Fransa ve ABD’deki kullanıcılara ulaşacak

Keepnet Labs, VAM ile siber güvenlik başlığında ve e-posta güvenliği gibi ilgili alt alanlarında, tanımlayıcı ve kestirimci veri analitiği konularında çalışma yürütecek. Bu çalışmalar ile Türkiye’de üretilen ve yapay zeka kullanan ürünler, Keepnet Labs tarafından Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Fransa ve ABD’deki müşterilerin kullanımına sunulacak.

İş birliği ile Türkiye’deki nitelikli insan gücünün ve yüksek teknoloji sahipliğinin artmasına katkı sağlanırken, İzmir Bakırçay Üniversitesi de ürettiği bilgiyi ve sahip olduğu tecrübeyi pratiğe dökerek, Keepnet Labs vasıtasıyla dünyanın kullanımına sunacak.

Bilimsel araştırmalar, ortak webinar’lar, kitap ve atölye çalışmaları da yapılacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde yıl içerisinde kurulan VAM, başta sağlık , çevre, mühendislik ve finans gelen alanlarda araştırmacıların ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli veri analitiği sistemlerinin tasarımını, analizini ve uygulamasını gerçekleştiriyor. Öncelikli hedefi bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara büyük veri analitiği uygulamaları ile sürdürülebilir çözümler hazırlamak olan merkez, kar amacı güdülmeyen süreci ile toplum yararına politikalar üretecek.

Keepnet Labs ve VAM arasındaki işbirliği ile gerçekleştirilecek diğer faaliyetler arasında bilimsel araştırmalar, AR-GE projeleri, literatür taramaları ve raporlama, ortak bilimsel ve eğitici toplantılar ile webinar’lar, atölye çalışmaları, kitap ve broşürler, veri paylaşımı gelecek. Ayrıca, projelerde ya da akademik eğitimlerde Keepnet Labs ve üniversite personeli görev yapabilecek.