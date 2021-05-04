Siber dünyanın kapıları TEKNOFEST Hack İstanbul'da açılıyor

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack İstanbul için başvurular başladı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hacker'ler, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak.

Hacker'ler yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Son başvuruları 30 Haziran 2021'e kadar yapılacağı Hack İstanbul , 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, 16 Temmuz 'da 24 saat sürecek ön seçim aşamasında web güvenliği, kriptografi, adli tıp ve tersine mühendislik gibi farklı alanlardaki becerileri ile meydan okuyacak. Başarılı olan takımlar, 30 Temmuz'da düzenlenecek ikinci etapta farklı zorluk ve karmaşıklık seviyelerine sahip 18 saatlik CTF yarışmasının hem çevrim içi hem de çevrim dışı aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayacak. Çevrim içi aşamada ikili analiz, kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, adli tıp, stenografi, OSINT, cep telefonu ve programlama yetenekleri gibi konular yer alacak.

Zorlu mücadele, 24-25 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak. Hack İstanbul'un finalinde CTF'yi kazanan ilk 10 takım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İstanbul'da yarışacak ve kazananların ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın elinden alması bekleniyor.

Birincinin 7 bin dolar , ikincinin 4 bin dolar, üçüncünün ise 2 bin dolar ödül alacağı Hack İstanbul'a kayıtlar www.hackistanbul.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlere geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaları için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar, 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.