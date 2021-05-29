Sibel Gönül tahliye edildi! 121 yıl hapsi isteniyordu...

Eskişehir'de 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi.Eskişehir 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan Sibel Gönülün tutuklu, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya Sibel Gönül, cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Sibel Gönülün avukatları, suçun işlendiğine dair dosyada delil olmadığını öne sürerek pandemi nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel Gönülün tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve hafta da 1 gün polis merkezine giderek imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılık itiraz dilekçesinde, Sibel Gönülün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmiştir. Sanık Sibel Gönülün dini inanç ve duyguları istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılandığı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın dinlenmeyen müşteki ve diğer katılanlar üzerinde baskı kuracağı hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmakla, sanık hakkında yapılan itirazımızın kabulü ile sanık Sibel Gönül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur denildi.
HAKKINDA 121 YIL HAPİS İSTENİYOR
Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde dergah olarak kullanılan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönülün dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3üncü Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli de tahliye olmuştu.