Sibel Ekinci olayı nedir? Müge Anlı’da 14 yıl önce kaybolan Gülcay (Sibel) Ekinci aranıyor!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülcay (Sibel) Ekinci aranıyor. En son eniştesi tarafından saçından sürüklenerek götürülen genç kadının olayı Müge Anlı’da tekrar ele alınmaya başlandı. Sibel Ekinci olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sibel Ekinci olayı araştırılıyor. Müge Anlı’da bugün; 14 yıl önce Kayseri’de kaybolan Gülcay Ekinci’yi aramak için annesi Fadime Ekinci tekrar yayına katıldı, olay geçen yıl da Müge Anlı programında ele alınmıştı. Kaybolduğunda 26 yaşında 1 çocuk annesi olan Gülcay’ı annesi kızını aramayı sürdürüyor. Gülcay'ın mahallede tanındığı adı ile Sibel ve eniştesi Mehmet'in ilk olarak onunla nişanlı olduğu telefon ile yayına bağlanan kişilerden öğrenilmiş ve Gülcay’ın, kız kardeşi Gülçin’in evinde kalırken, Gülçin’in eşi tarafından hep dışarıya çıkarıldığını ve kaybolduğu zamanda eniştesi ile birlikte dışarı çıktığı öğrenilmişti. İşte Sibel (Gülcay) Ekinci olayı…

GÜLCAY EKİNCİ OLAYI

Komşusunda kaldığı sırada eniştesi Mehmet tarafından şiddet uygulanarak evden alınan ve kız kardeşi Gülçin'in evinde kalmaya başlayan Gülcay Ekinci'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, genç kadın eniştesi tarafından saçından sürüklenerek komşunun evinden götürüldü.

Telefonla yayına bağlanan bir izleyici ise o dönem Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir açıklama yapmış, Gülcay'ı "Sibel" olarak bildiğini ve Mehmet Bey ile daha önceden nişanlı olduğunu anlatmıştı.

Olayda enişte Mehmet Bey, kayınvalidesini, Fadime Hanım damadı Mehmet’i suçlarken, Mehmet Bey Fadime Ekinci'nin kızını para karşılığında erkeklerle görüştürdüğünü iddia etmişti. Müge Anlı, çarpık ilişkilerin yaşandığı aile yaşantısına tepki göstermiş ve Anlı olay için “mide bulandırıcı” demişti. Bir başka izleyicisi ise, Gülcay Ekinci'nin çocuğunun babası Hacı Yaman'ı işaret etmişti.

GÜLCAY EKİNCİ KAYBININ AYRINTILARI

Annenin ifadesine göre Gülcay’ı 13 yıldır arıyor. Gülcay kaldığı eşiyle ayrılıp geri eve dönüyor. Ailesinin yanında yaşamaya başlıyor. Ailesi kabul ediyor birlikte yaşamaya başlıyorlar. Gülcay’ın eşi çocuğu isterken aile Gülcay’ı ve çocuğunu bırakıp Antalya’ya gidiyor. Bu ailenin Gülcay’ı son görüşü oluyor.

Ardından bunalıma giren Gülcay evden çıkıyor. Yanında ise kimlik, para ne de özel eşya yok. O gün Gülcay’ın kalmak için çıkıp gittiği arkadaşının evinden ablasın kocası Mehmet Gülcay’ı kaldığı evde erkek olması nedeniyle döve döve alıyor.

İşin garipleştiği nokta da burada başlıyor. Programa başlayan izleyiciler 'Gülcay’ın daha önce ablasının kocası Mehmet ile nişanlı olduğunu ve kimlikte ‘ Gülay ’ ama bütün mahallenin ise onu ‘ Sibel ’ olarak tanıdığını söylüyor. İzleyici “ Gülçin’in kocası daha öncesinde ‘Sibel’le nişanlıydı, Gülçin daha güzel olduğunu söyleyerek ondan ayrılıp Gülçin’i kaçırdı” ifadelerini kullanıyor. Nişan atıldıktan sonra Gülcay’ı isteyenler olunca evlendirmek isteyen anneyi damadı Mehmet tekme tokat döverek vermeyeceksin diye tehdit ediyor.

Gülcay ‘eski nişanlısı şimdiki kardeşinin kocası’ olan Mehmet’ten ayrılınca mahallenin söylediğine göre her zaman sevdiği adamla birlikte yaşamaya başlıyor. Bu kişiden çocukları olduktan 5-6 ay sonra annesinin evine geri dönüyor. Bu sırada hapiste olan Mehmet Gülcay’ı rahatsız edemiyor ancak Gülcay’ın eve dönmesiyle kabus tekrar başlıyor. Ablasının her şeyden haberi var ve en sonunda arkadaşının kaldığı evden saçından sürüklenerek evden alınan Gülcay’dan izleyicinin söylemesiyle aslında 16 yıla yakındır kayıp olduğu belirtiliyor. Mehmet ise telefonla bağlanıp " Benim olaya ilgili hiçbir alakam kalmadığı, kanıtladı” diyor.