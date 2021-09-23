23 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.43 EURO 10,3160 1.99
USD 8,7770 1.45 ALTIN 493,480 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sibel Can, New York Times Square'de!

23 Eylül 2021 Perşembe - 17:46 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 17:46

Şarkıcı Sibel Can, Spotify EQUAL Müzik Programı kapsamında, bugün New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yer aldı.


Sibel Can, Tarkan imzalı 'Adı Elveda Olsun' isimli albümü ile Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında, New York'un en meşhur caddesinde gün boyu yer aldı.
 
 
"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK GURUR VERİYOR"
 
Duygularını dile getiren sanatçı, "Dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenlerin buluştuğu özel çalma listesinde yer almak beni inanılmaz mutlu etti" dedi.
 
Sibel Can, "Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak gurur veriyor. Bu global çalışma, kadın sanatçıların tüm dünyada daha görünür hale gelmesine büyük katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.
 

ETİKETLER

sibel can new york times square
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.