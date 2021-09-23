Sibel Can, New York Times Square'de!

Sibel Can, Tarkan imzalı 'Adı Elveda Olsun' isimli albümü ile Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında, New York 'un en meşhur caddesinde gün boyu yer aldı.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK GURUR VERİYOR"

Duygularını dile getiren sanatçı, "Dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenlerin buluştuğu özel çalma listesinde yer almak beni inanılmaz mutlu etti" dedi.

Sibel Can, "Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak gurur veriyor. Bu global çalışma, kadın sanatçıların tüm dünyada daha görünür hale gelmesine büyük katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.