Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında Şiar Kılıç olayı araştırırken anne Gülizar Emanet sinir krizi geçirirken geçirdi. Şiyar’ın ölümüyle ortaya çıkan yeni iddialar ve görgü tanıklarının anlattıkları ise herkesi şoke etti. ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı sosyal medyaya da yansıyınca Şiar Kılıç olayı merak edip, araştırılmaya başladı. Peki, Şiar Kılıç olayı nedir? 9 yaşındaki Şiar’a ne oldu?

ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ortaya atılan iddialar ise oldukça ürkütücü. Anne Gülizar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına damgasını vurdu. Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Emanet hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyaya da yankı uayndurdu. Bugün savcı ve polis yanan evde inceleme başlatırken anne Gülizar canlı yayında sinir krizine girdi ve yayını terk etti. Ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımları ise kan dondurdu. Şiar Kılıç olayı nedir? Müge Anlı’da araştırılan 9 yaşındaki Şiar’a ne oldu?

ŞİAR KILIÇ OLAYI NEDİR?

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülizar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

"Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu.

İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

Bugün canlı yayında ise bütün bu iddialar sonrası savcı ve polis yanan evde inceleme başlattı. Polis ve savcının inceleme başlatması sonucu canlı yayında gergin anlar yaşandı.

13 yaşındaki Şiar'ın babaannesi canlı yayında "Şiar ölmeden önce Gülizar'ı aradım konuşmak için. Her konuştuğumda şiar nerede dediğim zaman ise Şiar evde yok dedi ve beni görüştürmedi. Bir hafta boyunca 2 kız çocuğuyla görüştüm ama şiar ile hiç görüşmedim" dedi.

Bu açıklamalar canlı yayında yalanlayan Gülizar ise sinir krizi geçirip canlı yayını terk etti.

Gülizar'ın sevgilisi Hami'de Gülizar'ın arkasından programı terk etti.

"Yangından önce Şiar yemekte yoktu"

Ardından Hami Kılıç'ın arkadaşı konuştu ve Müge Anlı'ya, yangından önce birkaç kez eve gittiğini ancak yemek masasında Şiar'ı görmediğini ifade etti. Bu sırada Hami ve Gülizar'ın Kocaali'deki evine inceleme için savcının gittiği son dakika bilgisi aktarıldı.Diğer yandan Gülizar ile aynı evde yaşayan sevgilisi, Gülizar Amanet'in teyzesini, oğlu ile arasında sorun yaşandığı için yanına aldığını ifade etti ancak teyze Müge Anlı'ya konuştu.

"Eşini uyuttu oğlumun yanına yattı"

"Bunlar hep yalan söylüyorlar. Beni buradan alın ben yürüyemiyorum, gidemiyorum. Bakın ben konuşursam çok fena olur" diyen Gülizar Amanet'in yanında kalan teyzesi, oğlu uyurken Gülizar Hanım'ın odaya girdiğini ve yanına yattığını ileri sürdü.

İddiaları kabul etmeyen Şiar Kılıç'ın annesi ve eşi Hami, konuşma esnasında yapılan ses kayıtlarının incelenmesini istediğini ifade etti. Müge Anlı, ev içerisinde konuşulurken neden ses kaydı yapıldığını sorunca, Gülizar Amanet, 'Ben eşimi hiç aldatmadım. Bana inanmıyorlar genelde insanlar o yüzden kaydettim, inansınlar diye' dedi. Teyzenin anlattıkları yalnızca bununla da sınırlı değildi. Oğlu ile arasının bu sebepten açıldığını ifade eden teyze, Hami Kılıç'ın kendisini dövdüğünü ve bileziğini aldığını ifade etti.

Bilezik sahte çıktı

Hami Kılıç ise bileziği teyze kendisine destek olmak için satacağını ve satmaması için yanında bulundurduklarını ileri sürdü ve canlı yayında Gülizar'ın cebinden bileziği çıkardı. Ancak teyzenin ifadelerinin ardından Müge Anlı, canlı yayında bileziği test ettirdi.