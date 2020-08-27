Şiar Kılıç nasıl öldü? İtiraf geldi! Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ı kim öldürdü, katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışılan Şiar Kılıç olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şiar Kılıç olayından en son ölümüyle ortaya çıkan yeni iddialar ve görgü tanıklarının anlattıkları herkesi şok etmiş, ve tüm Türkiye’nin kanı donmuştu. 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümü ile ilgili kan donduran bir itiraf da sabah saatlerinde geldi. Şiyar Kılıç nasıl öldü? Müge Anlı’da gündem olan Şiar Kılıç’ı kim öldürdü, katili kim? İşte Şiar Kılıç olayı…

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmış ve çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti. Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Emanet’in canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Hami., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ, KATİLİ KİM?



Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benznle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."

ŞİAR KILIÇ OLAYI

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülizar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

"Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu.

İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

Bugün canlı yayında ise bütün bu iddialar sonrası savcı ve polis yanan evde inceleme başlattı. Polis ve savcının inceleme başlatması sonucu canlı yayında gergin anlar yaşandı.

13 yaşındaki Şiar'ın babaannesi canlı yayında "Şiar ölmeden önce Gülizar'ı aradım konuşmak için. Her konuştuğumda şiar nerede dediğim zaman ise Şiar evde yok dedi ve beni görüştürmedi. Bir hafta boyunca 2 kız çocuğuyla görüştüm ama şiar ile hiç görüşmedim" dedi.

Bu açıklamalar canlı yayında yalanlayan Gülizar ise sinir krizi geçirip canlı yayını terk etti.

Gülizar'ın sevgilisi Hami'de Gülizar'ın arkasından programı terk etti.

"YANGINDAN ÖNCE ŞİAR YEMEKTE YOKTU"

Ardından Hami Kılıç'ın arkadaşı konuştu ve Müge Anlı'ya, yangından önce birkaç kez eve gittiğini ancak yemek masasında Şiar'ı görmediğini ifade etti. Bu sırada Hami ve Gülizar'ın Kocaali'deki evine inceleme için savcının gittiği son dakika bilgisi aktarıldı.Diğer yandan Gülizar ile aynı evde yaşayan sevgilisi, Gülizar Amanet'in teyzesini, oğlu ile arasında sorun yaşandığı için yanına aldığını ifade etti ancak teyze Müge Anlı'ya konuştu.

‘’OĞLUMUN YANINA YATTI"

"Bunlar hep yalan söylüyorlar. Beni buradan alın ben yürüyemiyorum, gidemiyorum. Bakın ben konuşursam çok fena olur" diyen Gülizar Amanet'in yanında kalan teyzesi, oğlu uyurken Gülizar Hanım'ın odaya girdiğini ve yanına yattığını ileri sürdü.

İddiaları kabul etmeyen Şiar Kılıç'ın annesi ve eşi Hami, konuşma esnasında yapılan ses kayıtlarının incelenmesini istediğini ifade etti. Müge Anlı, ev içerisinde konuşulurken neden ses kaydı yapıldığını sorunca, Gülizar Amanet, 'Ben eşimi hiç aldatmadım. Bana inanmıyorlar genelde insanlar o yüzden kaydettim, inansınlar diye' dedi. Teyzenin anlattıkları yalnızca bununla da sınırlı değildi. Oğlu ile arasının bu sebepten açıldığını ifade eden teyze, Hami Kılıç'ın kendisini dövdüğünü ve bileziğini aldığını ifade etti.

Hami Kılıç ise bileziği teyze kendisine destek olmak için satacağını ve satmaması için yanında bulundurduklarını ileri sürdü ve canlı yayında Gülizar'ın cebinden bileziği çıkardı. Ancak teyzenin ifadelerinin ardından Müge Anlı, canlı yayında bileziği test ettirdi.