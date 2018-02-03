Show TV yayın akışında bugün neler var? - 3 Şubat Cumartesi

3 Şubat Cumartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 08:30'da "Kendine İyi Bak" adlı keyifli sabah programı ile hafta sonuna merhaba diyecek. Sağlık, yaşam, diyet, spor, beslenme gibi daha aklınıza gelebilecek pek çok konu uzman hekimlerin ve değerli konukların katılımı ile detaylandırılıyor ve seyirci kitlesine aktarılıyor. Akşam saatlerinde ise 20:00'da "Yeni Gelin" adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sabah 08:30'da "Kendine İyi Bak" adlı yaşam programı ekranlara geçiyor. Sağlık lı yaşama dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, hafta sonu sabah ları bu programı mutlaka seyredin. Saatler 10:00'a geldiğinde, "Cumartesi Sürprizi" adlı canlı magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasına özgü sıcak gelişmeleri ve eğlence dolu VTR'leri bu programda görebileceksiniz. Ünlülerin ve sanatçıların yaşamından sahne aldıkları yerlere kadar daha pek çok magazin konusu sizleri bekliyor.

13:00'da "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu" adlı enfes yemeklerin pişirildiği programı seyredebilirsiniz. Eğlence dolu sunucu bu hafta yine farklı yöreleri geziyor ve yörenin lezzet dolu yemeklerini seyirci kitlesine tanıtıyor. Üstelik bir yörenin sadece yemekleri değil aynı zamanda folkloru ve gelenek, görenekleri de gözler önüne seriliyor. Gün ortasında sevilen dizileri ve renkli programları seyretme imkanı elde edeceksiniz.

14:00'da "Yuvamdaki Düşman" adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Ardından da 17:00'da "Çocuktan Al Haber i" adlı eğlenceli çocuk programının yeni bölümü başlıyor. Evrim Akın'ın sunduğu neşeli programda, çocukların komedi dolu konuşmalarına, yarışmacıların da heyecanlı anlarına tanıklık edebileceksiniz. Saatler 18:45'e geldiğinde de "Hafta Sonu Ana Haber" adlı bülten ile akşam haberlerini seyredebileceksiniz. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler, detaylı şekilde ekranlarınıza yansıtılıyor. Gündeme özgü sağlık, ekonomi, yaşam ve piyasa gibi konulara özgü tüm gelişmeleri akşam bülteninden öğrenebileceksiniz.

20:00'da "Yeni Gelin" adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Ardından 00:15'de "Yuvamdaki Düşman" adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Dizinin bitiminden sonra 02:45'de "Cumartesi Sürprizi" adlı magazin programı bir kez daha yayın akışına başlayacak. 04:45'de "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu" adlı birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlandığı program ile karşılaşabilirsiniz. Saatler 05:45'e geldiğinde ise "Güldüy Güldüy Show Çocuk" adlı renkli programın tekrarını izleyebileceksiniz.