Show TV yayın akışında bugün neler var? - 26 Şubat Pazartesi

26 Şubat Pazartesi gününe ait Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli ve eğlence dolu çocuk programının tekrar bölümü ile güne başlangıç yapacak. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin tekrarı ile karşılaşacaksınız. Sevilen diziyi izlerken heyecan ve eğlence dolu anlar geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haber i” adlı renkli programın tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. Evrim Akın’un sunduğu yayında hem yarışmacıların heyecan dolu anlarına hem de miniklerin masum konuşmalarına tanıklık edebileceksiniz. 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı yayına geçecek. Sağlık , beslenme, diyet ve spor gibi daha akla gelebilecek pek çok konudaki yaşanmış gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

Saatler 12:00’a geldiğinde, “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı enfes lezzetlerin hazırlandığı program ile karşılaşacaksınız. Birbirinden lezzetli tariflerin yapıldığı programı izlerken hem güzel bir gün ortası geçirebilir hem de tarif defterlerinize yenilikçi tatlar kazandırabilirsiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı programın yeni haftası başlıyor. Anadolu ’nun farklı bölgesinden katılan 5 ayrı yarışması ilk olarak birbirleriyle tanışıyor ve ilk gelininin evinde güzel bir gün geçiriliyor.

15:00’da “Seda Sayan’la” adlı canlı yayın programı ile karşılaşacaksınız. Renkli show programına hafta içi her gün birbirinden farklı konuklar katılıyor ve eğlence dolu anlar yaşanmaya devam ediliyor. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Bülteni seyrederken sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar aklınıza gelebilecek pek çok konuda bilgi sahibi olabileceksiniz. 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlardaki yerini alacak. Yeni bölümde Çukur’a gelen Komiser Emrah, Koçovalıların yeni bir düşmanla karşı karşıya kalmasına neden olur. Yamaç yeni düşmanını tanıma aşamasındayken, İdris karşısına çıkan tehlikeden kurtulmaya çalışır. Heyecan dolu anlar yaşatan diziyi sevdiklerinizle birlikte seyrederek akşamınızı renklendirebilirsiniz.

Gece kuşağında ise sevilen programların ve dizilerin tekrar bölümlerine rastlayabileceksiniz. 00:15’de “Gece Hattı” adlı yaşam programı yayına başlıyor. Hayatın içinden çıkan pek çok yaşanmış hikayeyi bu güncel programda görebileceksiniz. 01:15’de “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrar bölümü karşınıza çıkacak. Ardından 03:45’de “Seda Sayan’la” adlı programın, 05:30’da ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrarı yayına geçecek.