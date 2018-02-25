Show TV yayın akışında bugün neler var? - 25 Şubat Pazar

Sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı programın tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Programda ele alınan renkli skeçler, hem minikleri hem de ebeveynleri kahkahalara boğuyor. 08:30’da “Kendine İyi Bak” adlı güncel yaşam programı ekranlara dahil oluyor. Ebru Akel’in sunumu ile ele alınan renkli yayında, yine sağlıklı yaşama özgü pek çok konuya değinilecek. Spor, diyet, beslenme ve çeşitli hastalıklar konusunda uzman olan hekimler, hem seyircileri hem de stüdyo konuklarını bilgilendirecek. Programı, her hafta sonu aynı saate Show ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.
10:00’da “Pazar Sürprizi” adlı magazin programı ekranlarınıza gelecek. Magazine özel bomba gibi haberleri ekranlara toplayan canlı yayını, sabah kahvenizi yudumlarken izleyebilir ve ünlü camiasına özgü pek çok gelişmeden haberdar olabilirsiniz. Saatler 13:00’a geldiğinde, “Turgay Başyayla ile lezzet Yolculuğu” adlı yemek programı ekranlarınıza geçecek. Farklı memleketleri gezerek her yörenin kendine has kültürünü ve lezzetlerini öne çıkarmaya çalışan renkli programı, hafta sonu gün ortasında değerlendirebilirsiniz.
Gün ortasının devamında saat 14:00’a geldiğinde, “Bir Bebek Masalı” adlı eğlence dolu programın yeni bölümü başlıyor. 15:00’da “Çocuktan Al Haberi” adlı eğlence dolu çocuk programının tekrar bölümü yayına geçecek. Evrim Akın’ın sunduğu program, çocukların komedi dolu konuşmalarını gözler önüne sererken diğer yandan da yarışmacılarının heyecanına ortak olmanızı mümkün kılıyor. Ardından saat 17:00’da “Çocuktan Al Haberi” adlı çocuk programının yeni bölümünü izleyebileceksiniz.
Ardından 18:45’de “Hafta Sonu Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlarınıza gelecek. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve dünyayı ilgilendiren olaylarını Show TV ekranlarınızdan her gün objektif şekilde analiz edebileceksiniz. 20:00’da “Çarşı Pazar” adlı yerli sinema filminin yepyeni bölümü ile akşam kuşağı başlayacak. Filmin heyecan dolu bölümünü ailenizle birlikte keyif içinde seyredebilirsiniz. 22:00’da “Dedemin İnsanları” adlı sinema filmi ile TV keyfinizi devam ettirebilirsiniz. 00:30’da “Yeni Gelin” adlı dizinin tekrarı yayın akışında dikkatleri çekiyor. Daha sonra 03:00’da “Pazar Sürprizi” adlı magazin programı, 05:00’da ise “Kalp Atışı” adlı dizi tekrarı ile ekranlarınıza geliyor.