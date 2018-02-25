Show TV yayın akışında bugün neler var? - 25 Şubat Pazar

25 Şubat Pazar gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı çocuk programı ile ekranlara merhaba diyecek. Miniklerin masum eğlencesi olan programı siz de çocuklarınızla birlikte seyrederek keyif dolu anların tadını çıkartabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çarşı Pazar” adlı yerli filmin yeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Filmin yeni bölümünü izlerken hem keyifli anlar yaşayabilecek hem de gelişen pek çok olay karşısında yaşananlara hayret edeceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

