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Show TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

24 Şubat 2018 Cumartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 12:02

24 Şubat Cumartesi gününe ait Show TV yayın akışı, 07:30’da “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı eğlenceli ve keyif dolu çocuk program ile başlıyor. Komedi dolu yayını, çocuklarınızla birlikte seyrederek güzel bir sabaha başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Sevilen dizi, konak halkının renkli anlarını yine gözler önüne seriyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.


Sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı renkli program ile karşılaşacaksınız. Komedi dolu skeçlerle zenginleştirilen programı sabah saatlerinde ailenizle birlikte seyrederek keyifli bir güne merhaba diyebilirsiniz. Ardından 08:30’da “Kendine iyi Bak” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza yansıyacak. Hafta sonu sabahınızı renkli kılan programda; diyetten sağlığa, yaşamdan spora kadar akla gelebilecek pek çok konuya özgü içerik ele alınıyor. 
 
10:00’da “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasının tüm merak edilen konularını detaylı şekilde bu renkli yayından seyredebilirsiniz. Ünlülerin hayatı, sahne aldıkları mekanlar, kameralara yakalandıkları anlar en renkli VTR’ler ile karşınıza çıkıyor. 
 
13:00’da “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı enfes yemeklerin hazırlandığı renkli program yayına geçecek. Yöre yöre gezerek birbirinden farklı lezzetlere ışık tutan programı gün ortanızda seyredebilirsiniz. 14:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Dizinin yeni bölümünü seyredemediyseniz, merak ettiğiniz gelişmeleri bu hafta sonu yayınından izleyerek öğrenebilirsiniz. 
 
17:00’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli çocuk programı yepyeni bölümü ile ekranlara dahil oluyor. Keyifli ve eğlence dolu anlar vaat eden yayını, çocuklarınızla birlikte seyrederek keyif dolu anlar geçirebilirsiniz.. Evrim Akın’un sunduğu program, hem yarışmacıların heyecanlı anlarına hem de çocukların masum ve komik konuşmalarına ortak olmanızı sağlıyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde de “Hafta Sonu Ana Haber” adlı bülten karşınıza çıkacak. Akşam haberlerini detaylarıyla objektif olarak ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar uzanan tüm gündem gelişmelerini bültenden ayrıntılı şekilde analiz edebilirsiniz.
 
20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara yansıyor. Ailede geçen renkli kareleri izlerken hem eğlenecek hem de akşamınıza renklilik katabileceksiniz. 00:15’de “Kutsal Damacana Dracoola” adlı yerli filmin tekrarını seyredebileceksiniz. Gece kuşağında ise 01:45’de “Yuvamdaki Düşman”, 04:15’de ise “Kalp Atışı” adlı iki dizinin tekrar bölümü yayına başlıyor. 
 

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