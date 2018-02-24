Show TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

24 Şubat Cumartesi gününe ait Show TV yayın akışı, 07:30’da “Güldüy Güldüy Show Çocuk” adlı eğlenceli ve keyif dolu çocuk program ile başlıyor. Komedi dolu yayını, çocuklarınızla birlikte seyrederek güzel bir sabaha başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Sevilen dizi, konak halkının renkli anlarını yine gözler önüne seriyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

