Show TV yayın akışında bugün neler var? - 21 Şubat Çarşamba

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al haberi” adlı renkli çocuk programı yayına geçecek. Evrim Akın’ın sunduğu yayını izlerken hem çocukların masum konuşmalarına hem de yarışmacıların heyecanlı anlarına rastlayabileceksiniz. Ardından 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlarınızda! Sabahın ilk saatlerinde başlayan renkli yayında, sağlıklı yaşama dair pek çok püf noktaya değiniliyor. Alanında uzman diyetisyenler, doçent doktorlar ve enfes yemekler yapan ünlü kişiler pek çok konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Hafta içi her sabah, bu renkli programı izleyerek güne başlayabilir ve hoş sohbetli anlara tanıklık edebilirsiniz.
12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programının yeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Birbirinden enfes, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin pişirildiği programı hafta içi her gün ekranlarınızdan izleyerek tarif defterlerinize yepyeni dokunuşlar getirebilirsiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma programı ile heyecan dolu bir hafta devam ediyor. Hafta finaline yaklaştıkça heyecan artıyor ve nefesler tutuluyor.
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı canlı show programı başlıyor. Birbirinden keyifli ve eğlenceli kareleri ile yayına devam eden programı izlerken hem heyecanlı anlar yaşayabilir hem de gün ortanızı daha renkli ve dinamik bir atmosfere bürüyebilirsiniz. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Haber dünyasına özgü sıcak gelişmeleriyle dikkati çeken bülteni izlerken gündemde neler olduğunu ayrıntılı şekilde öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Eyvah Eyvah” adlı eğlenceli yerli sinema filmi sizlerle olacak. Akşam saatlerinde keyifli ve komedi dolu bir film keyfi yapmak istiyorsanız sakın bu yayını kaçırmayın! Ardından 22:15’de “Osmanlı Cumhuriyeti” adlı tarihi film ekranlara geliyor. 00:15’de “Gece Hattı” adlı canlı yayın ekranlara dahil oluyor. 01:15’de “Çukur” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 03:15’de “Seda Sayan’la” adlı show programının, 05:15’de ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrarı ekranlarınızda yerini alıyor.