Show TV yayın akışında bugün neler var? - 21 Şubat Çarşamba

21 Şubat Çarşamba gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı keyif dolu çocuk programının tekrarı başlıyor. Evrim Akın’un sunduğu program, çocuklarınızla birlikte keyifli ve neşeli bir sabaha başlamanıza yardım edecek. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Eyvah Eyvah” adlı yerli sinema filminin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Komedi ve eğlence dolu filmi, ailece izleyerek eğlence dolu anların tadını çıkartabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al haber i” adlı renkli çocuk programı yayına geçecek. Evrim Akın’ın sunduğu yayını izlerken hem çocukların masum konuşmalarına hem de yarışma cıların heyecanlı anlarına rastlayabileceksiniz. Ardından 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlarınızda! Sabahın ilk saatlerinde başlayan renkli yayında, sağlıklı yaşama dair pek çok püf noktaya değiniliyor. Alanında uzman diyetisyenler, doçent doktorlar ve enfes yemekler yapan ünlü kişiler pek çok konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Hafta içi her sabah, bu renkli programı izleyerek güne başlayabilir ve hoş sohbetli anlara tanıklık edebilirsiniz.

12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programının yeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Birbirinden enfes, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin pişirildiği programı hafta içi her gün ekranlarınızdan izleyerek tarif defterlerinize yepyeni dokunuşlar getirebilirsiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma programı ile heyecan dolu bir hafta devam ediyor. Hafta finaline yaklaştıkça heyecan artıyor ve nefesler tutuluyor.

15:00’da “Seda Sayan’la” adlı canlı show programı başlıyor. Birbirinden keyifli ve eğlenceli kareleri ile yayına devam eden programı izlerken hem heyecanlı anlar yaşayabilir hem de gün ortanızı daha renkli ve dinamik bir atmosfere bürüyebilirsiniz. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlardaki yerini alıyor. Haber dünyasına özgü sıcak gelişmeleriyle dikkati çeken bülteni izlerken gündemde neler olduğunu ayrıntılı şekilde öğrenebileceksiniz.