Show TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Şubat Cumartesi

10 Şubat Cumartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı sabah, 06:15’de “Güldüy Güldüy Show” adlı keyifli ve eğlence dolu çocuk programı ile başlangıç yapacak. Çocukların eğlence ve komedi dolu skeçleri karşısında kendinizi çoğu kez tutamayacaksınız. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Yeni Gelin” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü yayına geçiyor. Konak halkını bu yeni bölümde yine birbirinden farklı olaylar silsilesi bekliyor. Yaşananlara hayret edecek ve birçok kez de eğlenceli anlar geçireceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show” adlı sevilen çocuk programı ekranlarınızda. Hem çocukların hem de ebeveynlerin mutluluğu olan renkli yayını hafta sonu sabah ı ekranlarınız karşısından izleyebilirsiniz. Ardından 08:30’da “Kendine İyi Bak” adlı sabah programının yepyeni bölümü yayına geçecek. Ebru Akel ’in sunduğu sevilen programda; sağlık lı yaşama özgü pek çok tüyoya değiniliyor. Beslenme, diyet ve spor gibi daha pek çok konu alanını kapsayan gelişmeleri ekranlarınız karşısında öğrenebileceksiniz. Uzman hekimlerin katılımı ile daha renkli hale gelen yayın hafta sonu her sabah sizlerle.

10:00’da “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin programı yayın akışına başlıyor. Magazin dünyasının tüm çalkantılı haber leri ve gelişmeleri detaylı şekilde ekranlarınıza geçiyor. Ünlülerin önde gelen simalarını, özel röportajları, şok eden VTR’leri ve komedi dolu konuşma görüntülerini bu renkli magazin programından öğrenebilecekseniz.

13:00’da “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı yemek programı gün ortasına geçecek. Farklı yöreleri diyar diyar gezen ünlü sunucu yine pek çok yöresel tatları ekranlarınıza aktarıyor. Üstelik sadece o yörenin lezzetlerini değil, kendine has gelenek ve göreneklerini de karşınıza çıkarıyor.

14:00’da “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sezonun yeni dizisini seyrederken son bölümde neler olduğunu da kolayca öğrenebilirsiniz. Ardından 17:00’da “Çocuktan Al Haberi” adlı keyifli ve eğlence dolu bir program sizlere merhaba diyecek. Evrim Akın’ın renkli sunumu ile devam eden yayında çocukların keyifli ve eğlenceli pek çok konuşmasına tanıklık edebileceksiniz.

18:45’de “Hafta Sonu Ana Haber” bülteni ile haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerinden bilgi sahibi olabileceksiniz. Gündemin nabzını tutan tüm gelişmeler ve olaylar ayrıntıları ile ekranlarınıza geçiyor. Sağlık, ekonomi, yaşam, siyaset ve spor gibi daha akla gelebilecek pek çok konuya dair bilgi edinmek için bülteni yakından takip edebilirsiniz.

20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınıza geçiyor. Sevilen diziyi izleyerek akşamınızı daha renkli ve keyifli kılabilirsiniz. 23:45’de “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrarı başlıyor. 02:30’da “Cumartesi Sürprizi”, adlı programın 04:30’da ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz.