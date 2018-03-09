Show TV yayın akışında bugün neler var? - 09 Mart Cuma

09 Mart Cuma gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan AL Haberi” adlı çocuk programı ile ekranlara dahil olacak. Evrim Akın’ın sunduğu renkli program, hem çocukların komik konuşmalarını seyretmenizi hem de yarışmacıların heyecan dolu anlarına tanıklık etmenizi sağlayacak. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı komedi dolu programı tekrar bölümü ile bir kez daha seyredebileceksiniz. Her karesi eğlence ve kahkaha dolu geçen yayını sevdiklerinizle birlikte izleyerek mükemmel bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

