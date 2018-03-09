Show TV yayın akışında bugün neler var? - 09 Mart Cuma

Sabah ilk olarak 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli program ile güne merhaba diyebileceksiniz. Çocukların bilmiş konuşmaları karşısında gülerek sabahınızı daha keyifli ve neşeli bir atmosfere bürüyebilirsiniz. Ardından 09:00’da “Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Cuma Sabahı” adlı program sizlerle. Her hafta cuma gününe özel olarak yayınlanan programı izlerken hem dini anlamda bilgiler edinebilir hem de diyet, sağlık ve beslenme gibi diğer alanlarda verilen tüyolardan haberdar olabilirsiniz.
12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı enfes yemek lezzetlerinin hazırlandığı renkli yayın ekranlarda dikkati çekiyor. Farklı, özgün, lezzetli, sağlıklı ve pratik tarifler arıyorsanız hafta içi her gün bu yemek programını seyretmeyi unutmayın. 13:00’da “Gelin Evi” adlı program ekranlarınızda. Hafta içi her gün 5 ayrı yeni gelinin yarıştığı programda, bugün hafta finali gerçekleştiriliyor. Kazanan şanslı gelin büyük ödülün sahibi oluyor ve heyecan dolu anlar yaşanıyor.
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı show programı ile yayın akışı devam ediyor. Eğlencenin kesintisiz devam ettiği bu renkli yayına, yine birbirinden farklı ünlüler katılacak ve keyif dolu anlar yaşanacak. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni canlı yayına geçerek tüm dünya üzerindeki gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Gündemi meşgul eden tüm siyasi, ekonomi, sağlık, piyasa, emlak, hava durumu ve spor konularını bu akşam bülteninden öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı eğlence dolu program yayına başlıyor. Bol kahkahalı renkli programı çocuklarınızla birlikte izleyerek akşamınızı keyif dolu hale getirebilirsiniz. 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam programı yayına geçiyor. 01:15’de “Zaman Makinesi” adlı sinema filmi ekranlarınızda. Ardından 03:30’da “Seda Sayan’la” adlı show programının, 05:30’da ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümünü görebileceksiniz.