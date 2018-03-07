Show TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Mart Çarşamba

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı eğlence dolu sabah programı sizlerle olacak. Evrim Akın’ın sunduğu program, renkli kareleri ve eğlence dolu anları ile sabah saatlerinde sizi bol kahkahalara boğacak. Çocukların neşe dolu anları karşısında yarışmacıların heyecan dolu kesitleri de dikkatleri çekiyor. Saatler 09:00’a geldiğinde, “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı yayına geçiyor. Hafta içi her sabah ekranlar karşısına çıkan program; diyetten beslenmeye, spordan egzersize kadar sağlıklı yaşama özgü farklı konu alanları hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak.

