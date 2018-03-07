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Show TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Mart Çarşamba

07 Mart 2018 Çarşamba - 11:23 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 11:25

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı eğlence dolu sabah programı sizlerle olacak. Evrim Akın’ın sunduğu program, renkli kareleri ve eğlence dolu anları ile sabah saatlerinde sizi bol kahkahalara boğacak. Çocukların neşe dolu anları karşısında yarışmacıların heyecan dolu kesitleri de dikkatleri çekiyor. Saatler 09:00’a geldiğinde, “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı yayına geçiyor. Hafta içi her sabah ekranlar karşısına çıkan program; diyetten beslenmeye, spordan egzersize kadar sağlıklı yaşama özgü farklı konu alanları hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak.


Saatler 12:00’a geldiğinde, “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı birbirinden enfes lezzetlerin hazırlandığı yemek programı ekranlar karşısındaki yerini alıyor. Sağlıklı, lezzetli ve yenilikçi tarifleri izlerken hem gününüzü renklendirebilir hem de sofralarınıza yepyeni lezzetler kazandırma şansı elde edebilirsiniz.
 
 
13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma programı ekranlara dahil oluyor. Hafta içi her gün ekranlar karşısına çıkan program, Anadolu’nun farklı kesimlerinden yarışmaya katılan yeni gelinlerin kıyasıya yarışmasını sağlıyor. Gelin evlerinde dekorasyondan ikramlığa, kınadan düğüne kadar tüm ayrıntılar puanlanıyor ve haftanın final günü kazanan şanslı yarışmacı belirleniyor.
 
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı renkli show programı ile karşılaşacaksınız. Doyumsuz eğlence sunan programı izlerken keyif dolu pek çok ana rastlayabileceksiniz. Hemen ardından 18:45’de “Show Ana Haber” adlı canlı yayın bülteni sizlerle olacak. Akşam bültenini izlerken sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar tüm gündem başlıklarına özgü gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.
 
Akşam kuşağında 20:00’da “Güldür Güldür Show” adlı yepyeni eğlence programının yeni bölümü sizlerle olacak. Tüm aile seyredebileceğiniz program, komedi dolu skeçleri ile 7’den 70’e herkesin eğlenmesine yardım edecek. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru 23:45’de “Gece Hattı” adlı canlı yayın programı karşınıza çıkıyor. 00:30’da “Başkanın Adamı 2” adlı yabancı sinema filmini seyredebileceksiniz. 02:30’da “Seda Sayan’la” adlı programın, 04:45’de ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. 

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