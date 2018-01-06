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Show TV yayın akışında bugün neler var? - 06 Ocak Cumartesi

06 Ocak 2018 Cumartesi - 11:33 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 11:33

06 Ocak Cumartesi günü Show TV yayın akışı sabah 06:15’de “Güldür Güldür Show Çocuk” adlı eğlenceli ve keyifli bir program ile başlangıcını yapıyor. Çocuk formatında çekilen renkli yayında, çocukların komedi dolu skeçleri ve keyifli kesitleri tüm seyircileri güldürmeyi başarıyor. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kayıp Efsane” adlı sinema filmi TV ilk kez ekranlara gelecek. Hafta sonu akşamınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız akşam saat 20:00’da Kanal D ekranlarında hemen yerinizi alın. Bu aksiyon dolu mükemmel film ile sürükleyici anların tadını çıkartabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgiye erişmek isterseniz haberimizin devamını okuyabilirsiniz.


Sabahın ilk saatlerinde “Güldür Güldür Show Çocuk” adlı keyif ve eğlence dolu program ile güne merhaba diyeceksiniz. Hemen ardından 08:30’da “Kendine İyi Bak” adlı yaşam programının yeni bölümü sevenlerinin karşısına çıkacak.  Değerli uzman hekimler yine beslenmeden diyette ve hatta spora kadar uzanan geniş içerik sayesinde yaşam tarzınızı daha sağlıklı hale getirmeye çalışacak. 
 
 
Saatler 10:00’ı gösterdiğinde “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin yayını ile karşılaşacaksınız. Magazin gündemine özgü gelişmeleri ile 7’den 70’e herkeste merak uyandıran magazin listesi yine ekranlarınızda yer alıyor. Ünlülerin yaşamından kameraya yakalanma anları, özel röportajlarından sanat eserlerine kadar pek çok konu magazin dünyasına dahil oluyor. 
 
13:00’da “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı enfes yöresel lezzetlerin sergilendiği ve tanıtıldığı keyifli program yayın akışında yer alıyor. Diyar diyar gezilerek çekilen bu bölümde yine farklı bir memleketin farklı lezzetlerine tanıklık edebileceksiniz. Dilerseniz sevdiğiniz lezzetlerin tariflerini alarak kendi mutfağınızda da deneyebilirsiniz.
 
14:00’da “Kadifeden Kesesi” adlı yerli Türk sineması ekranlara dahil oluyor. Sevilen filmi seyrederken nostalji dolu anların tadını çıkartabilir ve gün ortanıza renklilik katabilirsiniz. 15.15’de “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” adlı yılbaşına özel çekilen programın tekrar bölümü yayına geçiyor. Çocukların komedi dolu anları, yarışmacıların heyecanı ile birleşiyor ve seyirci keyif dolu anlar yaşıyor. Gün ortanızda bu renkli ve eğlenceli programı seyretmeyi unutmayın!
 
18:45’de “Show Haber” adlı haber bülteni ile gündeme özgü gelişmeler ekranlarınızda olacak. Dünya üzerinde ve Türkiye’de gelişen tüm olaylar, objektif şekilde seyircilere aktarılıyor. 20:00’da “Kayıp Efsane” adlı TV’de ilk kez yayınlanan yabancı filmi izleyebileceksiniz. Hemen ardından mücadelenin ve aksiyonun hızla devam ettiği “Kartal” adlı sinema filmi yayın akışına dahil oluyor. 00:30’da yabancı bir sinema filmi daha sinema severlerle buluşacak. 02:30’da “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin programı, 04:30’da ise “İlişki Durumu Karışık” adlı dizi tekrar bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. 

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Show TV yayın akışı 06 Ocak Cumartesi
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