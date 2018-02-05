Show TV yayın akışında bugün neler var? - 05 Şubat Pazartesi

Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı eğlenceli çocuk programı ile güne merhaba diyebilirsiniz. Miniklerin sevimli konuşmaları ve yarışmacıların heyecan dolu anları karşısında mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Saatler 09:00’a geldiğinde Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı sizlerle olacak. Hafta içi her gün aynı saatlerde ekranlarınıza geçen program; sağlık, diyet, beslenme ve spor gibi daha pek çok konu dalında yepyeni bilgiler edinmenizi sağlıyor. Hafta içi her sabah kahvaltı saatlerinize doğru Show TV ekranlarınız karşısına geçebilir ve bu renkli programı seyretmeye başlayabilirsiniz.
Saatler 12:00’a geldiğinde, Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı yemek programı sizlerle oluyor. Her biri, birbirinden lezzetli, sağlıklı ve besleyici olan tariflerin yapılışını seyrederken hem keyifli vakitler geçirebilecek hem de mutfaklarınıza yepyeni tatlar kazandırma imkanı elde edeceksiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı programda yeni bir haftaya başlangıç yapılıyor. İlk yarışmacının evine konuk olunuyor ve farklı yörelerden katılan yarışmacılar birbirleri ile tanışıyor. Saatler 15:00’a geldiğinde de “Seda Seyan’la” adlı show programı yayına geçecek. Gün ortanızı renkli ve keyifli kılan programı, kahvenizi veya çayınızı yudumlarken seyredebilir, eğlence dolu anların tadını çıkartabilirsiniz.
18:00’da “Uğur’la Fenomen Avı” adlı yetenek arayışına devam eden renkli programı seyredebileceksiniz. Ardından saat 18:45’de “Show Haber” adlı ana haber bülteni ile karşılaşacaksınız. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar tek tek çarpıcı başlıklarla ekranlara getiriliyor. Gündemde neler olduğunu merak ediyorsanız akşam haberini mutlaka takip etmelisiniz.
20:00’da “Çukur” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Akşamınızı daha heyecanlı ve sürükleyici hale getiren diziyi izlerken aksiyon ve macera dolu pek çok kareyle karşı karşıya kalacaksınız. Gece kuşağında ise 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam programı yayına geçecek. Ardından 03:45’de “Seda Sayan’la” adlı programın, 05:30’da ise “Aşk Laftan Anlamaz” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz.