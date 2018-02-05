Show TV yayın akışında bugün neler var? - 05 Şubat Pazartesi

05 Şubat Pazartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı keyifli çocuk programı ile güne başlayacak. Evrim Akın’ın renkli sunumu ile ekranlara gelen yayını seyrederken hem çocukların eğlenceli anlarına tanıklık edebilecek hem de sabahınızı daha neşeli ve hareketli hale getirebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına dahil olacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

