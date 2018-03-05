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Show TV yayın akışında bugün neler var? – 05 Mart Pazartesi

05 Mart 2018 Pazartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 11:22

05 Mart Pazartesi gününe ait Show TV yayın akışı, sabah saat 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli çocuk programı ile ekranlardaki yerini alıyor. Çocukların komedi dolu konuşmaları ve eğlenceli anları karşısında keyifli bir sabah geçirebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Gerilim, aksiyon ve macera dolu kesitler sunan diziyi sevdiklerinizle birlikte izleyerek harika bir akşam yaşayabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.


Sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli programının tekrar bölümü ile güne merhaba diyeceksiniz. Evrim Akın’ın sunduğu program, hem çocukların masum konuşmalarına hem yarışmacıların heyecan dolu anlarına tanıklık etmenizi sağlayacak. Saatler 09:00’a geldiğinde, “Zahide Yetiş’le” adlı canlı sabah programı ile yayın akışı devam ediyor. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlara dahil olan yayında; sağlıktan yaşama, diyetten beslenmeye kadar akla gelebilecek pek çok geniş içeriğe yer veriliyor. Uzman hekimlerin katılımı ile renklendiren programı sabah kahvaltınızı yaparken seyredebilirsiniz.
 
12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı enfes lezzetlere imza atan renkli program sizlerle olacak. Birbirinden nefis ve sağlıklı tarifleri izlerken hem gününüzü renklendirebilir hem de mutfaklarınıza yepyeni lezzetler taşıyabilme şansı yakalayabilirsiniz. 13:00’da “Gelin Evi” adlı renkli program ekranlardaki yerini alacak. Anadolu’nun farklı kesimlerinden katılan 5 farklı gelin dekorasyondan ikramlığa, çeyizden gelinliğe kadar tüm alanlarda yorumlanıyor ve en çok puanı kazanan gelin haftanın son günü büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yayını kahvenizi yudumlarken seyredebilirsiniz.
 
15:00’da “Seda Sayan’la” adlı renkli Show programı ekranlarınıza dahil oluyor. Eğlencenin hız kesmeden devam ettiği programı sevdiklerinizle birlikte izleyerek güzel anlara tanıklık edebilirsiniz. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni yayına geçiyor. Haber dünyasının tüm sıcak ve güncel gelişmelerini tek tek ayrıntıları ile bu bültenden öğrenebileceksiniz. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve emlak gibi pek çok konu alanına özgü gelişmeler sizlerle olacak.
 
20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına yansıyor. Akşam kuşağının renkli dizisinde yine aksiyon ve macera dolu kesitler ile karşılaşacaksınız. Gece kuşağında 00:15’de “Gece Hattı” canlı yayın ekranlara dahil oluyor. Ardından 01:15’de “Yuvamdaki Düşman” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 03:45’de “Seda Sayan’la” adlı programın tekrarı yayına geçiyor. Ardından 05:30’da “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrarı ekranlara yansıyacak.

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