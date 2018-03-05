Show TV yayın akışında bugün neler var? – 05 Mart Pazartesi

05 Mart Pazartesi gününe ait Show TV yayın akışı, sabah saat 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli çocuk programı ile ekranlardaki yerini alıyor. Çocukların komedi dolu konuşmaları ve eğlenceli anları karşısında keyifli bir sabah geçirebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Gerilim, aksiyon ve macera dolu kesitler sunan diziyi sevdiklerinizle birlikte izleyerek harika bir akşam yaşayabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

