Show TV yayın akışında bugün neler var? – 03 Mart Cumartesi

03 Mart Cumartesi gününe ait olan Show TV yayın akışı, sabah 06:15’de “Güldüy Güldüy Show” adlı renkli ve eğlence dolu program ile güne başlangıç yapıyor. Çocukların masum konuşmalarına tanıklık etmek ve yarışmacılar eşliğinde eğlenmek istiyorsanız bu renkli yayını mutlaka izlemelisiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yepyeni bölümü başlıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken konak halkının yaşanmış pek çok komik anına rastlayabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

