Show TV yayın akışında bugün neler var? – 03 Mart Cumartesi

Sabah ilk olarak 06:15’de “Güldüy Güldüy Show” adlı eğlenceli anlar yaşatan renkli program ekranlarınıza geliyor. Çocukların masum ve komik konuşmaları karşısında çoğu kez kahkahalara boğulacağınız kesin. 08:30’da “Kendine İyi Bak” adlı hafta sonuna özel sabah programı ekranlarınıza gelecek. Spor, beslenme, diyet ve egzersiz gibi farklı konu alanlarına özgü gelişmeleri bu renkli yayından izleyerek güzel bir güne merhaba diyebilirsiniz. Ebru Akel’in sunduğu hareketli sabah programını her hafta sonu Show ekranlarınızdan takip edebilirsiniz.
10:00’da “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin programı ekranlarınıza dahil olacak. Ünlülerin renkli yaşantısını gözler önüne seren programdan hem keyifli hem de hüzünlü pek çok magazin kesitini bir arada görebilirsiniz. 13:00’da “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı enfes yemeklerin hazırlandığl programı sakın kaçırmayın. Diyar diyar gezen renkli sunucu hem birbirinden enfes yemek tariflerinin yapılışını anlatıyor hem de o yörenin folklorunu ve kültürel değerlerini ortaya koymayı başarıyor.
Gün ortasında saat 14:00 “Çukur” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Ardından saat 17:00’da Çocuktan Al Haberi” adlı sevilen renkli program ile karşılaşabileceksiniz. Çocukların masum konuşmalarını gözler önüne seren yayın, ebeveynlerin de çok hoşuna gidecek. 18:45’de “Hafta Sonu Ana Haber” adlı akşam bülteni yayında yerini alıyor. Gündemin tüm çalkantılı gelişmelerini ayrıntılı olarak Star ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Yeni Gelin” adlı dizinin yepyeni renkli bölümü yayına geçiyor. Konakta yaşananlara çoğu kez kahkahalar atacak ve zamanın keyif içinde nasıl geçtiğine inanamayacaksınız. Gece kuşağında ise sevilen filmlerin ve dizilerin tekrar bölümlerini seyredebilme imkanı elde edeceksiniz. 00:15’de “Hoollywood Polisleri” adlı sinema filmi sizlerle olacak. Hemen ardından 02:15’de “Cumartesi Sürprizi” adlı magazin programının, 04:15’de Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz.