Show TV yayın akışında bugün neler var? - 01 Ocak 2018

Sabah saat 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı eğlence ve komedi dolu yayın sizlerle. Evrim Akın’ın sunduğu eğlence dolu yayında, pek çok neşeli kesitlere rastlayabileceksiniz. Ardından saat 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah yayını başlayacak. Sabah programında yine sağlıktan yaşama, diyetten beslenmeye kadar uzanan pek çok konuya değiniliyor. Değerli uzman hekimlerin katılımı ile gerçekleştirilen yayında hem yaşama dair farklı konular hakkında bilgiler edinebilecek hem de keyifli bir saat geçirebileceksiniz.
Saatler 12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı birbirinden enfes lezzetlerin pişirildiği programla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem lezzetiyle hem de sunumu ile büyüleyen tarifleri gördükçe yapmak için sabırsızlanabilirsiniz. Programın ardından hemen tarif defterlerinizi alın ve mutfaklarınızın yolunu tutun. 13:00’da “Gelin Evi” adlı yarışma yayına dahil oluyor. Hafta içi her gün aynı saatte ekranları dolduran bu yeni bölümde yine pek çok gelişmelerin yaşandığına tanıklık edebilirsiniz. Çeyiz, nişan, kına, düğün, ikramlık ve dekorasyon gibi daha pek çok konuda puanlamalar yapılacak ve keyif dolu anlar yaşanacak. Hafta içi her gün aynı saatte bu renkli yayını seyrederek, gün ortanızı daha renkli ve neşeli hale getirebilirsiniz.
15:00’da “Seda ve Uğur’la” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızda göze çarpıyor. Geniş izleyici kitlesine sahip olan bu yayında, faili meçhul cinayet olayları ve kayıp dosyaları merkeze alınıyor ve yaşanan tüm kötü gelişmeler yapılan detaylı araştırmalar sayesinde gün yüzüne çıkıyor. 18:45’de “Show Ana Haber” adlı haber bülteni karşınıza geliyor. Gündemin en sıcak gelişmeleri ve detayları, akşam bülteni ile sizlere aktarılacak. Haber dünyasına ait tüm merak ettiklerinizi, Show TV ekranlarınızdan seyrederek öğrenebilirsiniz.
20:00’da “Çukur” adlı dizinin nefes kesen sürükleyici yeni bölümü ile baş başa kalacaksınız. Dizinin bitiminden sonra saat 00:30’da “Gece Hattı” adlı gündem ötesi yayını izleyebilirsiniz 01:30’da “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. 03:30’da “Seda ve Uğur’la” adlı program, 05:30’da “İlişki Durumu Karışık” adlı dizi tekrar bölümleriyle yayına geçiyor.