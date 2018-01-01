Show TV yayın akışında bugün neler var? - 01 Ocak 2018

01 Ocak 2018 Pazartesi günü Show TV, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli çocuk yayını başlıyor. Çocukların ve ebeveynlerin severek seyrettiği programda yine birbirinden heyecanlı ve neşeli anlara tanıklık edebileceksiniz. Evrim Akın’ın sunduğu yayını, sabahın ilk saatlerinde çocuklarınızla birlikte seyrederek güzel anlar geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin heyecanlı ve macera dolu yeni bölümünü seyredebilirsiniz. Heyecan dolu karelerin bir arada yer aldığı dizide yine farklı gelişmeler ortaya çıkıyor. Akşam saat 20:00’da seyretmeyi sakın unutmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi takipte kalabilirsiniz.

