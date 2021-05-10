Shib Coin Binance ne zaman gelecek? Shiba Inu (SHIB) nedir? Shib coin Binance'da ne zaman listelenecek?

Popüler kripto paralardan olan Shiba Inu (SHIB) yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. Ünlü kripto para borsası Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Kripto para yatırımcısı sıklıkla 'Shib Coin Binance ne zaman gelecek? Shib coin Binance'da ne zaman listelenecek?' sorularını araştırıyor. Peki, Shiba Inu (SHIB) nedir? Shiba Coin ne zaman Binance'da olacak? Shib coin Binance ne zaman çıkacak? İşte Binance yeni girecek coinler!

Son günlerde kripto para yatırımcısının takip ettiği konuların başında Binance tarafından listelenecek Shiba Inu (SHIP) geliyor. Kripto para borsası olan Binance, Shiba Inu’yu (SHIB) listeleme kararı almış ve SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurmuştu. Peki, Shiba Inu (SHIB) nedir? Shiba Coin ne zaman Binance'de olacak? Shib coin Binance ne zaman çıkacak? İşte Binance yeni girecek coinler!

SHİB COİN BİNANCE NE ZAMAN GELECEK?

Kripto para borsası Binance, son günlerin Dogecoin'le birlikte konuşulan kripto parası Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldığını duyurmuştu. Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini açıkladı. Binance’ten yapılan açıklamada, SHIB’in İnovasyon Alanı’nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi.

SHİB COİN SAAT KAÇTA BİNANCE'DA OLACAK?

Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre işlemler, bugün TSİ 14.00’te başlatılacak.

Elon Musk'ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir "meme" yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs'ta, yine Elon Musk'yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

SHİB NEDİR?

SHIB, resmi internet sitesinde “kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi” olarak tanımlanıyor. SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor.