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Shakira'dan üzücü haber!

30 Eylül 2021 Perşembe - 14:05 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 14:05

Dünyaca ünlü pop star Shakira, oğlu Milan’la birlikte vakit geçirdiği Barselona’da iki yaban domuzunun saldırına uğradı. Yaban domuzlarının çantasını aldığını söyleyen Shakira, parçalanmış çantasının halini Instagram hesabından paylaştı.


Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, Barselona'da bir parkta yürürken iki yaban domuzunun saldırısına uğradığını söyledi. Oğlu Milan’la parkta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan şarkıcı, yaban domuzlarının çantasını çaldığını ama çantasını geri almak için peşlerinden koştuğunu Instagram hesabından anlattı.
 
ÇANTAYI ALIP ORMANA GÖTÜRDÜLER
 
Instagram hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu paylaşan Shakira yaşadıklarını anlattı: “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler”
 
 
Shakira, parkta o sırada yanında olan oğlu Milan’a dönerek “Doğruyu söyle,annenin yaban domuzuna karşı nasıl durduğunu anlat” dedi.
 
Barcelona’da yaban domuzlarının saldırısına uğrayan Shakira ve oğlu yaralanmadı.

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shakira üzücü haber
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