SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Türkiye’de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Milyonlar merak ediyordu ve açıklandı. SGK yılda sadece bir kez ödüyor. Milyonlarca kişiye ücretsiz. 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz grip aşısı olabiliyorlar.

İş Ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır SGK’nın grip ödemesini kaleme aldı. İşte o yazı… Malum, grip mevsim hüzünle kapıyı çaldı. Zaten yazı doğru düzgün anlayıp yaşayana kadar sonbahar ayları takvimlerde yerini çoktan aldı. Her mevsim geçişinin en önemli sorunu beraberinde getirdiği hastalıklar. Ancak bu sonbaharın grip telaşına corona virüs endişeleri de eklenince her ne kadar tüm dünyayı kasıp kavuran virüse karşı etkinliği kanıtlanmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talep rekor seviyelere ulaştı.

Öyle ki, eczacılarımız vatandaşın taleplerinden yılmış olacak ki camlarına büyük puntolarla “grip aşısı gelmemiştir” “stokta yok” “bize dağıtımı ekim ve kasım aylarında yapılacaktır” gibi yazıları asmak zorunda kaldılar. Doğal korunma yollarını çoktan unuttuğumuzdan, gribe karşı en sık başvurulan yöntem “grip aşısı”.

Her ne kadar grip aşısının tıbben etkinliği ve yan etkileriyle ilgili kamuoyunda tartışmalar olsa da bu hastalığın SGK kasasına ciddi zarar verdiği aşikâr. Özellikle hastalığa karşı antibiyotik, ateş dürücü ve ağrı kesici ilaçların sık kullanımı milyonlarca liralık ödemenin SGK tarafından yapılmasına neden oluyor. Bir de hasta olan sigortalıların aldıkları iş göremezlik raporlarının ödemeleri de eklenince işin SGK açısından ciddiyeti daha da büyüyor. Grip aşısı vurulan kişi daha ağır geçireceği hastalığı hafif geçirince veya hiç hasta olmayınca Sosyal Güvenlik Kurumu’nunda masrafları azalıyor. Yani bu işten hem vatandaş, hem toplum, hem de SGK kârlı çıkıyor.

İşte bu nedenledir ki SGK grip aşısı ödemelerini karşılıyor. Karşılıyor ama bazı şartları var ve bu hak herkesi kapsamıyor.

- Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup, 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Bu kişilerin herhangi bir belge aranmaksızın grip aşıları karşılanır.

- Bazı kronik hastalık taşıyanlar;

- Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar,

- Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar,

- Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar,

- 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

Belirtilen şartların dışında kalanlar grip aşılarını kendi ceplerinden karşılamak zorundalar.

ECZANEDE GRİP

Eczanelerde grip aşısı için sıraya giriyorlar.

AŞISININ FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için belirlenen veya açıklanan bir fiyat bilgisi henüz yok.

GRİP AŞILARI HENÜZ YURDA GELMEDİ

Vatandaş kapıda sıra bekliyor. Yararlı mı değil mi, yan etkileri nelerdir, coronaya iyi gelir mi gelmez mi tartışmaları da sürüyor ancak aşılama mevsimi başlamasına rağmen aşılar henüz ülkemize ulaşmadı. Gecikme dışında, hastalara sunulacak aşıların sayısal yetersizliği ile ilgili ciddi kaygılar olduğunu geçen hafta 9 eczacı odasının ortak açıklamasıyla öğrendik.15 Ekim tarihi itibarı ile aşıların stoklara geleceğine dair verilen bilgiler var. Baktık olmadı, maske mesafe temizlik derken yanına bir de nane limon ekleyiveririz…