SGK'ya başvuran alıyor! Ödemeler 31 Aralık'a kadar sürecek

Milyonlarca işveren ve çalışanı ilgilendiriyor. 1.103 TL veriliyor. e-SGK'dan başvuru yapılması yeterli. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen destekler, ‘normalleşme desteği’ adı altında devam ediyor. Bu desteğin süresi gerekirse 6 aya kadar uzatılabilecek.

Corona virüs salgının başlaması ile devlet tarafından işveren ve çalışanlara ekonomik olarak katkı sağlamak için devlet tarafından destekler sağlanıyor. Milyonlarca vatandaşın yararlanığı ödemeler hala devam ediyor.

Normalleşme desteğinden, 1 Temmuz ’a kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerleri, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabilecek. 31 Aralık’a kadar sürecek ve işçi başına 1.103 liraya kadar çıkan bu desteğin süresi gerekirse 6 aya kadar uzatılabilecek.

950 milyon mahsuplaşma

Bu destekler sayesinde istihdam korunurken, işverenlere de büyük kolaylık sağlanıyor. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık” bilgisini paylaştı.

Başvurular e-SGK'dan

Normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, “Işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ’e-SGK/Işveren/ Işveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ’7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir” ifadelerini kullandı. (Posta)