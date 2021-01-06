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SGK ve vergi borcu ile ilgili flaş karar! İstisna sağlanıyor

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:41 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 10:41

İyi haber geldi. Süre uzatıldı, o şart aranmayacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve SGK borcu olanlar için istisna süresi uzatıldı. Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde, kullanıcıların vergi ve SGK borcunun olmaması şartına sağlanan istisna süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak  üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni  kefaletlerde 1 Temmuz'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ye vadesi  geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun  yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.
 
Daha önce bu tarih, 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.
 
  
 

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