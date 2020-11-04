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SGK toplu para ödemesi yapıyor! Hemen başvurun
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. SGK o paraları iade ediyor. Başvuran alıyor. Yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Ödemeler toplu olarak yapılıyor. Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor.
Çalışma hayatına başlayan herkes emeklilik hayali kuruyor. Bazen emekli olmak için şartlar yeterli olmuyor. Belli bir süre çalışan ve SGK primi ödeyenler ise ödedikleri parayı iade alıp alamayacaklarını merak ediyor. Para idasei yaş şartının tamamlanması ile yapılabiliyor. Ölen anne ya da babasından yetim aylığı alanlar ise SGK tarafından alacakları ödemenin maaşlarını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan bu ve buna benzer merak edilen soruları yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları...