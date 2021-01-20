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SGK toplu ödeme yapıyor! Hemen başvurun

SGK toplu ödeme yapıyor! Hemen başvurun SGK'dan işçi, memur milyonlara güzel haber. Toplu para ödemesi yapılıyor. 
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