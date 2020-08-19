SGK, SSK, memur, emekli, EYTL'li herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Herkes bu uygulamalardan ücretsiz ve şifresiz yararlanabiliyor. E-Devlet şifresini halen almamış, almasına rağmen unutmuş vatandaşlarımızın da ücretsiz ve e-devlet şifresine gerek duymadan sorularının cevaplarını alabileceği uygulamalar mevcut.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır emekli, memur, işçi, EYTL'li milyonlarca kişinin merak ettiği uygulamaları yazdı. İşte o yazı...Siz değerli okuyucularımızdan her gün yüzlerce soru geliyor. Bu güvene, bu ilgiye mutlu olmamak elde değil elbet ancak her bir soruya tek tek cevap verebilmem de mümkün olmuyor. Sorusuna cevap veremediklerim gönül koymasınlar, bu yazıyı biraz da onlar için hazırladım.

2012 yılı itibarı ile hayatımıza adım adım giren interaktif devlet uygulaması E-Devlet portalı, gün geçtikçe daha fazla içeriğe sahip olmaya devam ediyor. Öyle ki sistem devlet-vatandaş bürokrasisinin azalmasında ciddi rol oynarken, neredeyse emekli olacak kişiler bile kuruma gitmeden online müracaatını yapıp, emekli olup maaşını alacağı bankayı seçebileceği duruma geldik.

E-Devlet şifresini halen almamış, almasına rağmen unutmuş vatandaşlarımızın da ücretsiz ve e-devlet şifresine gerek duymadan sorularının cevaplarını alabileceği uygulamalar mevcut.

İşte size büyük kolaylık sağlayacak şifresiz SGK uygulamaları…

Ne Zaman Emekli Olurum?

Çalışan nüfusun tümünün aklında ki en önemli sorudur emeklilik. Genellikle 40 yaş üstü kişiler daha çok bu yönde arayış içerisinde olsa da çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren insan merak ediyor.

İşte burada SGK uygulaması yardımınıza yetişiyor. Ücretsiz ve e-devlet şifresiz ne zaman emekli olacağınızı kolayca hesaplayabilirsiniz. Yalnız birden fazla statüde hizmetleri olan kişilerin yine bir uzmandan yardım alması gerekebilir. Bu uygulama son hizmet sürenize göre hangi statüde emekli olacağınızı belirtmemektedir.

İşte bağlantı linkleri…

4/a (SSK) Emeklilik Hesabı

4/b (BAĞKUR) Emeklilik Hesabı

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Emeklilik Hesabı

Emekli Aylığı Hesaplamaları

Ülkemizde emekliliği yaklaşmış veya belli bir yıl çalışmış vatandaşımız ‘Acaba ne kadar emekli aylığı bağlanır’ sorusunu kendisine sormuştur.

Sırf maaşını öğrenebilmek için kurumda saatlerce vakit harcayanlarımız da halen mevcut. Sosyal Güvenlik Kurumu 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıları için de ayrı ayrı aylık hesaplama ekranı açmıştır. Üstelik ücretsiz ve e-devlet şifrenizin olması da gerekmiyor.

4/a (SSK) Aylık Hesabı İçin Tıklayın…

4/b (BAĞKUR) Aylık Hesabı İçin Tıklayın…

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Aylık Hesabı İçin Tıklayın…

Özel Hastane Muayene Ücreti Hesaplama

Özel hastanelerin ücret politikaları hemen hemen herkesi tedirgin ediyor. Muayene ücretlerinin yüksek olduğu özel hastanelerde geçtiğimiz yıllarda bir de %200’e kadar fark ücret alınmasının kanunen önü açılmıştı.

Yine de SGK’nın muayene katılım payı sorgulama ekranıyla hangi hastaneye, hangi tedavi için ne kadar ödeyeceğinizi sorgulayabiliyorsunuz.

İşte sorgulama linki…

SGK İlave Ücret Hesaplama Ekranı

Kredi Karıyla Prim Ödeme ve Evrak Takip e-Devlette!

Çok sorulan sorulardan biri olduğu için bu uygulamalara erişimi de aktarmam gerekiyor.

Kredi kartıyla prim ödeme uygulaması kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında e-Devlet sistemine taşındı. Bu sistem üzerinden genellikle firma ve kişi borcu ödeme yerine sorgulama işlemlerinin yapıldığı tespit edildiği için böyle bir önlem alınmıştır.

Evrak takip uygulaması da 2018 yılından e-Devlet sistemi üzerine entegre edilmiştir. Bu sistemin de yetkisiz kişilerce kullanılmaması amacıyla taşındığı belirtilmiştir. Sigortalılar borç ödeme ve evrak takip sistemine sadece e-Devlet şifresi ile ulaşabilmektedir.

Sorularınızı uzmanasor@gazetevatan.com adresine gönderebilirsiniz...

Sorularınızı uzmanasor@gazetevatan.com adresine gönderebilirsniz...