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SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...
Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT’li herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. En düşük ödeme tutarı 5 bin 53 lira. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Memurum ne zaman emekli olurum? Engelliler nasıl emekli olur? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A’lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ
Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a’ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A’lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ
Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a’ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.