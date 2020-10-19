SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a’ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.