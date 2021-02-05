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SGK, SSK’lı, Beğkur’lu emekli, memur, EYT’li milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50 fazla ödeniyor…
Emekli, memur, işçi, EYT’li herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. İstifa etmeniz için SGK merkezinden kıdeme esas yazı almanız gerekiyor, aksi takdirde tazminatınızı alamazsınız. 3600 prim gününe tamamlayarak ileri yaştan emekli olabilirsiniz. Fazla mesai yüzde 50 fazla ödenir… Eşinizin emekliliğinden dolayı siz de sağlık provizyonu alabilirsiniz. Emekli sandığından emekli olma şansım var mı? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır sizden gelen soruları yanıtladı...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba ben İbrahim Bayırlıgil 02/11/1999 SSK girişim var 6017 gün sigortalı olarak çalışmaktayım bağlı bulunduğum kurumdan istifa etsem tazminatımı almam mümkün mü? Bu arada iki buçuk senedir aynı iş yerinde çalışıyorum ve ne zaman emekli olabilirim. Cevabınız için teşekkür ederim.
Merhaba ben İbrahim Bayırlıgil 02/11/1999 SSK girişim var 6017 gün sigortalı olarak çalışmaktayım bağlı bulunduğum kurumdan istifa etsem tazminatımı almam mümkün mü? Bu arada iki buçuk senedir aynı iş yerinde çalışıyorum ve ne zaman emekli olabilirim. Cevabınız için teşekkür ederim.