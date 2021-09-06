SGK, SSK'lı, Bağkur'lu işçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Son tarih 30 Eylül...

Milyonların beklediği haber geldi ve ertelendi. İşçi, işveren borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Alacakların yapılandırılması için yürürlükte bulunan 7326 sayılı kanunun son müracaat tarihi 31 Ağustos 2021 tarihinde bitiyordu. Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatıldı. Buna karara göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası borçluları için müracaat şartı bulunmuyor.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yazdı... 2020 ve sonrası yaşanan felaketler silsilesinin getirmiş olduğu ekonomik krizler kamu maliyesini de olumsuz yönde etkiledi. Ülke genelinde kapanan işyerleri, borç ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve tüm vatandaşları etkileyen geçim sıkıntısı haliyle 2020 sonunda beklenen yapılandırma kanunu getirdi. 2020 Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 sayılı yapılandırma kanunundan pandeminin etkileri azalmadığından ve tam normale dönülemediğinden verim alınamadı. Hal böyle olunca yapılandırma için müracaat eden borçlular yine borçlarını ödeyemedi. Hal böyle olunca borçlu durumundan kurtulamayan işveren ve vatandaşa 30.04.2021 dönemine kadar olan borçları yeniden yapılandırma imkanı sağlayacak 7326 sayılı kanunu devreye alındı.

7326 SAYILI KANUN TALEPLERİ KARŞILADI MI?

Çalışma Bakanının açıkladığı verilere göre 2 milyon 248 bin kişi yapılandırmaya müracaat etti. Toplamda 101 Milyar TL’lik borç yapılandırma kapsamına alındı.Yapılandırılan borçların ilk taksitinin son ödeme günü 1 Kasım 2021. Yapılandırmasını ödeyip ödemeyenlerin sayıları aralık ayında belli olacak. 7256 sayılı kanunda borç yapılandırmasına yine büyük bir talep olmuş ancak taksit ödemesini çok az bir kesim gerçekleştirmişti.

İşveren ve esnaflarla yapılan görüşmeler neticesinde ilgili yapılandırmanın talepleri karşılamayacağı görüşü hâkim. Kişiler en azından pandemi dönemine ilişkin borçların faizsiz bir şekilde en az 5 yıl ertelenmesini talep ediyor.

BAZI BORÇLAR İÇİN MÜRACAAT ŞARTI YOK!

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası borçluları için müracaat şartı bulunmuyor. Bağkur borçlularının 2021 Nisan ayı ve öncesine ait dönemleri müracaat etmezlerse donduruluyor. Genel Sağlık Sigortalıların ise borçları müracaat edip etmediklerine bakılmaksızın taksitlendiriliyor.

İşveren prim borçları ve diğer alacaklılar için müracaat şartı bulunuyor. İşverenler SGK sistemi üzerinden kolayca yapılandırma müracaatında bulunabiliyor, kişisel borçlarda ise e-Devlet sistemi üzerinden de müracaatlar açık tutuluyor.

SEL VE YANGIN BÖLGELERİNDEKİ BORÇLULAR İÇİN MÜCBİR SEBEP

Son aylarda Türkiye'de yaşanan afetler nedeniyle vergisel yükümlülükler açısından afetin yaşandığı yerleşim alanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti. Mücbir sebep hali olan yerlerdeki borçlular da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapabilecek.

Buna ilave olarak, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme sürelerinden, mücbir sebep halini gerektirir afetin vuku tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayanların ödeme süreleri de uzatıldı.

Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sel afeti yaşanan, Düzce'nin Akçakoca, Rize 'ye bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen Fındıklı , Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri, buralara komşu köyler, Artvin 'e bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri, Kastamonu 'ya bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop 'a bağlı merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze , Boyabat ve Erfelek ilçeleri, Bartın 'ın Ulus ilçesinde 31 Aralık 2021'e kadar mücbir sebep hali ilan edilmişti.

YAPILANDIRMA MÜRACAATINDA SON GÜN 30 EYLÜL!

Alacakların yapılandırılması için yürürlükte bulunan 7326 sayılı kanunun son müracaat tarihi 31 Ağustos 2021 tarihinde bitiyordu. Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatıldı.

Buna karara göre, • Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.

• SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

Bu tarihe kadar yapılandırma için müracaatta bulunmayan kişilerin borçları ve faizleri katlanarak artmaya devam edecek. Yapılandırma müracaatında bir problem yaşanmaması için son güne bırakılmaması büyük önem arz ediyor, ancak son güne kalan müracaatlarda e-devlet sistemi üzerinden ya da posta ile talepte bulunulabilir.