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SGK, SSK’lı, BAĞKUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! Emekli olamazsınız çünkü…
İşçi, memur, emekli, dul ve yetimi, herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Rapor ücretleri 12 aylık bildirime göre ödeniyor. Eşi ölen erkeğe de dul maaş bağlanıyor… Hizmetlerde K kodu var ise emeklilik işlemleri başlamaz. Sahte sigortalılık durumu söz konusu ise emekli olmanız mümkün olmayabilir. Genellikle sahte sigortalılık ya da sahte işyeri durumlarında kişilerin hizmetlerine kod konuluyor. Merhaba, 63 yaşındayım emeklilik için 18 ay eksiğim var. Bunu peşin olarak ödeyip emekli olabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, 01.06.2021 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazandım ancak bazı hizmetlerimde K kodu olduğundan kurum emekli olamazsın diyor. Müracaat ediyorum reddediyorlar. Ne yapmam gerekiyor?
Merhaba, K kodu hizmetlerinizde bir kontrol olduğu anlamına geliyor. O dönemler denetmen ya da müfettişlik incelemesinde olabilir. Ulaşabiliyorsanız dosyanızın hangi denetmende olduğuna ulaşın, sahte sigortalılık durumunuz yoksa denetmen sizin adınıza ek bir yazı göndererek durumu çözebilir. Ancak sahte sigortalılık surumu söz konusu ise emekli olmanız mümkün olmayabilir. Genellikle sahte sigortalılık ya da sahte işyeri durumlarında kişilerin hizmetlerine kod konuluyor.
Merhaba, 01.06.2021 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazandım ancak bazı hizmetlerimde K kodu olduğundan kurum emekli olamazsın diyor. Müracaat ediyorum reddediyorlar. Ne yapmam gerekiyor?
Merhaba, K kodu hizmetlerinizde bir kontrol olduğu anlamına geliyor. O dönemler denetmen ya da müfettişlik incelemesinde olabilir. Ulaşabiliyorsanız dosyanızın hangi denetmende olduğuna ulaşın, sahte sigortalılık durumunuz yoksa denetmen sizin adınıza ek bir yazı göndererek durumu çözebilir. Ancak sahte sigortalılık surumu söz konusu ise emekli olmanız mümkün olmayabilir. Genellikle sahte sigortalılık ya da sahte işyeri durumlarında kişilerin hizmetlerine kod konuluyor.