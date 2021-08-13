SGK, SSK’lı, BAĞKUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! Emekli olamazsınız çünkü…

Merhaba, K kodu hizmetlerinizde bir kontrol olduğu anlamına geliyor. O dönemler denetmen ya da müfettişlik incelemesinde olabilir. Ulaşabiliyorsanız dosyanızın hangi denetmende olduğuna ulaşın, sahte sigortalılık durumunuz yoksa denetmen sizin adınıza ek bir yazı göndererek durumu çözebilir. Ancak sahte sigortalılık surumu söz konusu ise emekli olmanız mümkün olmayabilir. Genellikle sahte sigortalılık ya da sahte işyeri durumlarında kişilerin hizmetlerine kod konuluyor.