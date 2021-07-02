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SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, emekli, dul, yetim, memur milyonları ilgilendiriyor! 3 bin 577 lira cezası var…
SSK’lı Bağkur’lu, emekli, memur, dul yetim milyonları ilgilendiriyor. Herkes merak ediyordu. Tek tek açıkladı. Ödeme yapmadıysanız 3 bin 577 liradan yaklaşık 8 bin liraya kadar cezası var. Son 7 yıllık hizmetinizde en fazla hangi statüde hizmetiniz mevcutsa o sigorta kolunun şartlarına göre emekli edilirsiniz. Sigortalılık başlangıcında yaş şartına bakılmıyor. Yeni çıkan yapılandırmayla borcu komple sildirebilir miyim? Annem emekli olabilir mi? Yoksa ödediğimiz primleri geri alabilir miyiz? Gibi sizden gelen çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…