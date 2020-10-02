SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş...

Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır