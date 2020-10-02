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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş...
Milyonlarca işçi, memur, emekli, dul ve yetimi çok ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik maaşımı hesaplayınca 4000 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Çalışıyorum, emekli maaşımım düşmemesi için ne yapmam gerekiyor? Memurların emekli ikramiyesinden haciz kesintisi olur mu? Kısa dönem askerlik için borçlanma yapabilir miyim? Almanya’da yaşıyorum malullük aylığı alıyorum Türkiye’den vefat eden SSK emeklisi babamın yetim maaşı bağlatabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Selam ben devlet memuruyum maaşımda icra kesintisi var 2021 Mart’ta emekli olacağım sormak istediğim toplu ikramiyeme el konur mu? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Melek Deldemir
Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır
Selam ben devlet memuruyum maaşımda icra kesintisi var 2021 Mart’ta emekli olacağım sormak istediğim toplu ikramiyeme el konur mu? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Melek Deldemir
Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır