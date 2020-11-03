Gazetevatan.com » Ekonomi » SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, GSS’li, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz değil, o parayı geri alabilirsiniz…
SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, GSS’li, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz değil, o parayı geri alabilirsiniz…
Emekli, işçi, engelli herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK o parayı iade ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ücret ödenmiyor. Ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında PTT şubelerinden yapılıyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır sizden gelen soruları yanıtladı...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…