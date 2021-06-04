Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li emekli herkesi ilgilendiriyor! 555 lira cezası var...
SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li emekli herkesi ilgilendiriyor! 555 lira cezası var...
EYT'li SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, işçi herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Yeni torba kanunda EYT’liler için bir değişiklik var mı? 1994 yılında staj yaptım, 1999 yılında da doğum yaptım. Sigortalılık başlangıcım da 01.04.2000, ne zaman emekli olabilirim? Toplam prim günüm 7100 oldu, daha çalışmalı mıyım? Yıllık izin ücreti alacağı kazanılmış hak niteliğindedir, istifa edilmesi ödenmesi gerekir. Bu ücreti ödemeyen işverenlere 555 idari para cezası uygulanıyor. Sizlerden gelen çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, kronik tansiyon hastasıyım. Geçtiğimiz günlerde doktoruma gittim ve tansiyon ilaçlarımı yazdırdım, ilaçları aldıktan sonra kaybettim. Tekrardan doktoruma gittim ancak kendisi tekrardan ilaç yazamayacağını iletti. Ne yapmam gerekiyor, başka bir doktordan randevu alsam ya da aile hekimime gitsem ilaçlarımı yazdırabilir miyim?
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hekim ve eczacıların kullanmakta olduğu medula sisteminde ne yazık ki ilaçlarını kaybetti diye bir seçenek yoktur. Bu ilaçları eczaneden temin ettikten sonra ilaçların bitiş tarihi de otomatik olarak sisteme işlenir. Bu tarih öncesinde başka hekime de gitseniz tekrardan aynı ilaçları yazamaz. İlaçlarınızı ücretini ödeyerek alabilirsiniz.
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hekim ve eczacıların kullanmakta olduğu medula sisteminde ne yazık ki ilaçlarını kaybetti diye bir seçenek yoktur. Bu ilaçları eczaneden temin ettikten sonra ilaçların bitiş tarihi de otomatik olarak sisteme işlenir. Bu tarih öncesinde başka hekime de gitseniz tekrardan aynı ilaçları yazamaz. İlaçlarınızı ücretini ödeyerek alabilirsiniz.