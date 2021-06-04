SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li emekli herkesi ilgilendiriyor! 555 lira cezası var...

İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhaba, kronik tansiyon hastasıyım. Geçtiğimiz günlerde doktoruma gittim ve tansiyon ilaçlarımı yazdırdım, ilaçları aldıktan sonra kaybettim. Tekrardan doktoruma gittim ancak kendisi tekrardan ilaç yazamayacağını iletti. Ne yapmam gerekiyor, başka bir doktordan randevu alsam ya da aile hekimime gitsem ilaçlarımı yazdırabilir miyim?



Merhaba, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hekim ve eczacıların kullanmakta olduğu medula sisteminde ne yazık ki ilaçlarını kaybetti diye bir seçenek yoktur. Bu ilaçları eczaneden temin ettikten sonra ilaçların bitiş tarihi de otomatik olarak sisteme işlenir. Bu tarih öncesinde başka hekime de gitseniz tekrardan aynı ilaçları yazamaz. İlaçlarınızı ücretini ödeyerek alabilirsiniz.