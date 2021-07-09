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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilir, para geri ödenir…
SSK’lı, Bağkur’lu, emekli, işçi, işveren herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Yersiz ödenen aylıktan dolayı emekliliğiniz iptal edilir…Bu borç yapılandırmaya giriyor 18 taksit olarak ödeyebilirsiz. Askerlik borçlanması prim gününden başka bir şey kazandırmaz. Ödemesi yıllık 8 bin 547 lira… Ne kadar emekli maaşı alabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, işyeri sahibiyim. SGK borçlarım var, bunları nasıl yapılandırabilirim?
Merhaba, işyeri prim borcu bulunan kişiler e-bildirge şifreleri ile işveren sistemi üzerinden kolayca müracaatta bulunabilirler. Bildirge şifrenizle aşağıdaki linke tıkladıktan sonra, yapılandırma, 7326 Sayılı Yapılandırma İşlemleri, Başvuru İşlemleri adımlarını izleyebilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi
Merhaba, işyeri sahibiyim. SGK borçlarım var, bunları nasıl yapılandırabilirim?
Merhaba, işyeri prim borcu bulunan kişiler e-bildirge şifreleri ile işveren sistemi üzerinden kolayca müracaatta bulunabilirler. Bildirge şifrenizle aşağıdaki linke tıkladıktan sonra, yapılandırma, 7326 Sayılı Yapılandırma İşlemleri, Başvuru İşlemleri adımlarını izleyebilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi