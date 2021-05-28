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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, memur, milyonları ilgilendiriyor! 1 ay süresi var, 15 bin lira…
Emekli, memur, SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, milyonlar merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilikte son 7 yıl çok önemli. Doğum borçlanmasının ödeme süresi talep tarihinden sonra bir aydır. Ancak kurum borçlanma talebinden itibaren parmak hesabıyla günleri saydığından süreyi kaçırmışsınız… SGK, kendi şirketinde sigortalı olanları tespit ederek 4/A hizmetlerini 4/B’ye çeviriyor. Bunu ancak emeklilik dilekçe verirken öğrenebiliyorsunuz. Rapor ödemeleri SGK tarafından işveren onayı yapıldıktan 15 gün sonra PTT’ye aktarılmaktadır. Emekli maaşında bir kesinti olur mu? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…