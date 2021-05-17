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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, memur, engelli milyonları ilgilendiriyor! Maaşı etkilemez ve…
Emekli, memur, SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, engelli milyonlar merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Devlet borçlarının yeniden yapılandırılması hükümetin gündeminde. Emeklilikte son 7 yıl çok önemli. Vergi indirimine istinaden engelli veya malul emekli aylıkları tam aylıklardan düşük olmaz. Memurum ne zaman emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...