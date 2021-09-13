SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, EYT'li milyonları ilgilendiriyor! Ev hanımlığı süresi borçlanarak emekli olabilir mi?

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26.12.2020 tarihinde a şirketinde ise başladım şirket hem belirli hem de belirsiz sözleşme imzalattı 11.ayımda çıkış veriyor tazminat alabilir miyim?



Merhaba, hem belirli hem belirsiz süreli sözleşme imzalatmak mevzuata uygun bir durum değildir. 1 yılı tamamlamadığınız için kıdem tazminatı hakkınız bulunmamaktadır ancak ihbar tazminatı tarafınıza ödenmek zorundadır.