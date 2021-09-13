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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, EYT'li milyonları ilgilendiriyor! Ev hanımlığı süresi borçlanarak emekli olabilir mi?
Emekli, işçi, EYT’li milyonlar çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. İş yerinde 1 yılı tamamlamadığınız için kıdem tazminatı hakkınız bulunmuyor ancak ihbar tazminatı alabilirsiniz. Borçları miktarına bakılmaksızın teminat ve peşinatsız yapılandırıyor. 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili SGK merkezine müracaat ederek bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanılması hakkı sadece yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını kapsamaktadır. Türkiye’de yaşayan ev hanımlarına böyle bir imkân tanınmamaktadır. Memurum ne zaman emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
26.12.2020 tarihinde a şirketinde ise başladım şirket hem belirli hem de belirsiz sözleşme imzalattı 11.ayımda çıkış veriyor tazminat alabilir miyim?
Merhaba, hem belirli hem belirsiz süreli sözleşme imzalatmak mevzuata uygun bir durum değildir. 1 yılı tamamlamadığınız için kıdem tazminatı hakkınız bulunmamaktadır ancak ihbar tazminatı tarafınıza ödenmek zorundadır.