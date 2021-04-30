SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 7 yıl şartı var, paralar iade edilir…

Son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasının isteğe bağlı yani 4/b olmaması gerekmektedir. Eğer son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasını (1261 gün) isteğe bağlı öderseniz Bağkur kapsamına alınırsınız. Bağkur kapsamında ise 9000 prim günü şartıyla tam aylık, 5400 prim günü ile de kısmi aylık bağlanmaktadır. 1260 Günü isteğe bağlı ödeme yapıp geri kalan günleri 4/a kapsamında bildirmeniz erken emeklilik için avantajınıza olacaktır.