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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 7 yıl şartı var, paralar iade edilir…
Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilikte son 7 yıl çok önemli. Emekli olduğu halde tüm sigorta kollarına tabi girişi yapılan emeklilerin önceden aylıkları durduruyordu. Çalıştığı için kesilen aylık yeniden bağlanıyor. İlk bağlanan aylığı üzerinden hesaplamalar yapılarak aylık almadığı süreler aynen iade edilir. Memurum ne zaman emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
İyi günler, 1975 doğumluyum. 05.08.1999 SSK girişim var, şu an 4440 günüm var ve 2014 ten beri çalışmıyorum. Kalan 1500 günümü (5950 ye tamamlamak için) isteğe bağlı ödeyebilir miyim? Ödersem bunlar Bağ-Kur’a mı geçer, o zaman 7000’e mi tamamlamam gerek? Teşekkürler-Aydin Alan...
Son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasının isteğe bağlı yani 4/b olmaması gerekmektedir. Eğer son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasını (1261 gün) isteğe bağlı öderseniz Bağkur kapsamına alınırsınız. Bağkur kapsamında ise 9000 prim günü şartıyla tam aylık, 5400 prim günü ile de kısmi aylık bağlanmaktadır. 1260 Günü isteğe bağlı ödeme yapıp geri kalan günleri 4/a kapsamında bildirmeniz erken emeklilik için avantajınıza olacaktır.
İyi günler, 1975 doğumluyum. 05.08.1999 SSK girişim var, şu an 4440 günüm var ve 2014 ten beri çalışmıyorum. Kalan 1500 günümü (5950 ye tamamlamak için) isteğe bağlı ödeyebilir miyim? Ödersem bunlar Bağ-Kur’a mı geçer, o zaman 7000’e mi tamamlamam gerek? Teşekkürler-Aydin Alan...
Son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasının isteğe bağlı yani 4/b olmaması gerekmektedir. Eğer son 7 yıllık hizmetinizin yarısından fazlasını (1261 gün) isteğe bağlı öderseniz Bağkur kapsamına alınırsınız. Bağkur kapsamında ise 9000 prim günü şartıyla tam aylık, 5400 prim günü ile de kısmi aylık bağlanmaktadır. 1260 Günü isteğe bağlı ödeme yapıp geri kalan günleri 4/a kapsamında bildirmeniz erken emeklilik için avantajınıza olacaktır.