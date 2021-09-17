SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, engelli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! 3 asgari ücret...

Hocam selamlar, benim 01.01.1989 yılında işe girişim var, ancak işyeri ilk bildirgeyi 01.01.1991 yılında vermeye başlamış. Şimdi kurum da ilk girişimi kabul etmiyor, bu anlamda ne yapmam gerekiyor?

Merhaba, kurum size de belirtmiş olduğu gibi ilk işe girişi değil, ilk prim ödenen süreyi giriş olarak dikkate almaktadır. Bu konuya Genelgelerle de açıklık getirmiştir, ancak yargı yolunda kazanılmış davalar da mevcuttur. Yargıtay bu konuda prim tahsilinin SGK’nın yetkisinde olduğunu savunarak ilk girişin prim ödense de ödenmese de kabul edilmesi gerektiğine karar veriyor. Dilerseniz bir avukattan destek alarak yargı yoluna gidebilirsiniz.