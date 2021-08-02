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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, engelli, borcu olan milyonları ilgilendiriyor! 1.500 liraya tamamlanıyor
SSK’lı, Bağkur’lu, emekli, işçi, engelli herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Evde bakım parasından kimler alabilir? Malulen emekli olanların maaşları nasıl belirlenir? Emeklilik tarihi nasıl öğrenilebilir? Özel sektör çalışanın maaşından ne gibi kesintiler yapılıyor? Borç yapılandırmasından kimler yararlanabilecek? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, emekli, engelli, borcu olan bu sorulara yanıt arıyor. uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
1- Merhaba, benim %60 engelli kız çocuğum var. Evde bakım parası alabilir miyiz? Yada bunun için ne yapmalıyız?
CEVAP: Merhaba, evde bakım parası %50 ve üzerinde engelli raporu bulunan ve raporunda ağır engelli ibaresi bulunan kişilerin yakınlarına ödenmektedir. %60’lık raporunuzda ağır engelli ibaresi yoksa kızınızdan dolayı evde bakım parası alamazsınız. Bu ibare var ise Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek başvurabilirsiniz.