SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, engelli, borcu olan milyonları ilgilendiriyor! 1.500 liraya tamamlanıyor

1- Merhaba, benim %60 engelli kız çocuğum var. Evde bakım parası alabilir miyiz? Yada bunun için ne yapmalıyız?

CEVAP: Merhaba, evde bakım parası %50 ve üzerinde engelli raporu bulunan ve raporunda ağır engelli ibaresi bulunan kişilerin yakınlarına ödenmektedir. %60’lık raporunuzda ağır engelli ibaresi yoksa kızınızdan dolayı evde bakım parası alamazsınız. Bu ibare var ise Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek başvurabilirsiniz.