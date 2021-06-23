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SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, dul yetim milyonları ilgilendiriyor! Çift maaş ve…
SSK’lı Bağkur’lu emekli, dul ve yetimi, işçi, işveren herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK’dan kıdeme esas yazı alarak mevcutta çalıştığı işyerinden kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Ben emekli öğretmen dul bir bayanım. Babam tarım Bağkur’undan emekli idi vefat etti. Ben Bağkur yetim aylığı alabiliyor muyum acaba? Ne kadar emekli maaşı alabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…